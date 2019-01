Cumhur İttifakı’nın Adayları Tanıtıldı

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Ali Doğan, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ile adaylar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Biz siyasiler her seçimi önemseriz. Ama bu seçim sıradan bir seçim değil. İhtilafa karşı ittifakın seçimi bu seçim. Kayseri sıradan bir il değil, Kayseri dava çadırının önemli direklerinden biridir. Kayseri’nin Sivas Caddesi nasıl değerliyse bu coğrafya da bu dünyanın merkezi ve önemlidir. Bu coğrafyada kalmanın bedeli de çok pahalıdır. Bu bedel kolay ödenmez” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Siyaset gönüllere ulaşma işidir, dava işidir ama bunların en önemlisi vefa işidir. MHP İl Başkanı konuşmasında çok önemli bir sayfanın zamanın altını çizdi. O Cumhuriyet tarihinin altına çizilen, not düşülen en önemli tarihidir. 15 Temmuz günü saat 21.30’da FETÖ’cü hainlerin Türkiye’yi bölmek, işgal etmek, çok uluslara peşkeş çekmek için yaptığı operasyonun tarihidir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de bizler sabaha kadar nöbet tuttuk. O gün geçmişte ne söylenirse söylensin hepsi silindi. 15 Temmuz günü bu milletin bekası için aynı duyguları taşıyan insanların yeni bir sayfa açtıklarının miladı 15 Temmuz 2016’dır. O günden itibaren Yeni kapı ruhu ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı’nın başlangıcıdır. Bizim bundan önceki yaptığımız seçimlerde Cumhur İttifakı ilk meyvesini vermiştir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Türk Milleti ekonomik saldırıları, Ağustos 2018 tarihinde çıkardıkları darbe girişimi baskılarını engelleyecektir. Sarız’da da 16 ilçe ve büyükşehir ile birlikte 17-0’ı bizim kazanmamız şarttır mecburiyettir. Bunun için ne gayretimiz varsa hepimiz aynı kararlılıkla devam etmek mecburiyetindeyiz.

Tek bir parti gibi iki amblem tek bir parti gibi gayret göstereceğiz. Cumhur ittifakının bayrağını hedefe yerleştireceğiz” ifadesinde bulundu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Türkiye 31 Mart’ta önemli bir seçime, Türkiye’nin istikbaline ve istiklaline, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmanın yerel yönetimler ayağını tamamlayacağız. Bu hizmet kervanı bütün halkaları ile uzun bir zincir. Bir halka diğerinden daha az önemli değil. Bütün belediye başkan adaylarımız ile birlikte bu seçimlerin bir hedefi var. 31 Mart’ta 16 ilçemiz ve Büyükşehirimiz inşallah ittifakın 17-0’lık kazanımıyla tamamlanacaktır. Bizde görevini bırakan arkadaşlarımız buruk olmazlar. Görevlerini hamd olsun yüz akıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşarlar. Bizde vefa, İslami duygular ön plandadır. Hiçbir zaman için siyaset adına parti adına, dünya menfaatleri adına biz o değerlerimizden vazgeçmedik bundan sonrada vazgeçmeyeceğiz. Koltukların, masa ve sandalyelerin bizler için önemi olmadığını her seferinde vurguluyoruz. Kardan adam olabilir ama bazılarından adam olmaz. AK Parti ve MHP hamd olsun adamlık adresidir. Hep beraber bunun örneklerini veriyoruz. MHP’nin adayları AK Partinin, AK Parti’nin adayları MHP’nin adaylarıdır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şubat 2015 yılında göreve başladım. 4 yıl olacak Büyükşehir’de göreve başlayalı. Çok zor bir dönemde görev yaptık. Türk siyasi tarihinin belki de en zor konjonktürünün geçtiği 4 yıl. Bu 4 yıl içinde 17-25 yargı darbesi, gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, sınırlarımızı içindeki terörist eylemler, hala devam ettirilen ekonomik terör olaylarına rağmen sizlerden aldığımız güçle hiç durmadan gece gündüz çalıştık.

Son derece mutluyuz. Teşkilatın içinden gelen bir başkan olarak söylüyorum hep yanımızda oldunuz. Bu kadar zorluklara rağmen hiçbir mazeretin ardına sığınmadık hep çalıştık, hiç boş durmadık. Kayseri’yi geleceğe hazırlayacak onlarca projeler yaptık. Senelerin verdiği ihmal edilmişlikten dolayı ilçe ve merkez arasında fark vardı. İlçelere var gücümüzle çalıştık. Merkeze bir yaptıysak ilçelere 5 yaptık 8 yaptık. Bunun sonucunda her ilçeye en az 10 sefer gitmişimdir. Bu gün hizmet etmediğimiz ilçe kalmadı. Merkezde de boş durmadık 4 tane devasa bulvar yaptık. 4 tane katlı kavşağa ilave 14 tane daha katlı kavşak yaptık.

Sosyal yaşam merkezleri, sağlıkta sporda ve eğitimde birçok projeler yaptık. Geldiğimiz günden beri yeni olan, ilk olan, tek olan işleri yapmaya gayret etti.

Gönül belediyeciliği lafta kalmamalı, sözde kalmamalı, özde olmalı. Biz gönül belediyeciliğini hep projelerle yaptık. YADES projesiyle yaşlılarımıza evlerinde baktık, engelsiz çocuk evleri ile ailelere nefes aldırdık. Aşevleri yerine sosyal destek kartları ile ailelere rahat nefes aldırdık. Bunları yaparsanız gönül belediyeciliği oluyor. Yoksa kuru kuruya poz vererek resim çektirerek boş boş gezmekle olmuyor. Altını dolduracaksınız. Yapacaksınız ve gelecek talepleri havale etmeden orada çözeceksiniz. Biz bunu yapmaya çalıştık ve sonuçta da başarılı bir çalışmayı ortaya koymuş olduk” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adamı Memduh Büyükkılıç, “Vefa duygusu önemlidir, geçmişini unutan geleceğine layık olamaz. Biz geçmişimizi parti ayrımı gözetmeden bu şehrimize hizmet eden herkesi hayırla rahmetle ve minnetle selamlıyoruz. Şuradaki birlik ve beraberliğimizi sadece AK Parti ve MHP ile oluşan birliktelikten öte tüm Kayseri’ye yansıtmak amacıyla kimseyi ötekileştirmeden hepsini bağrımıza basacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aynı havayı soluyoruz, aynı iklimde yaşıyoruz, aynı topraktan besleniyoruz öyleyse bu bizim güzelliklerimizdir. Bu güne kadar ben demedim hep biz dedim. Çünkü birliği, beraberliği, bereketi hep bu biz demede buldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın benim ismimi açıklamasından sonra, bana görev verilmesinden sonra tüm ilçelerimizi gezdim. Tüm sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri birer birer gezdim. Amacımız bu şehre birlikte hizmet etmek ve ortak aklı esas kabul etmek. Amacımız dayatmacı bir belediyecilik anlayışı yerine insanların içine sinen ‘Biz istemiştik bunlar yaptı’ dedittirebilmek. Projeleriniz projelerimiz olacak dedik. En ücra köşelerdeki kardeşlerimizin tüm insanların isteği benim isteğim olacak. Ayrıştırmayacağız ötekileştirmeyeceğiz. Allah bizlere bu fırsatı verdiyse ne güzel nimettir. Sizlerin duasını alırsak Allah bizi sever ve sevdirir.

Bu güne kadar yaptıklarımız elbette ki takdire şayan. Elbette ki Kayseri ayrı bir güzel. Ancak 4 üniversitesi ile bin 500’e yakın fabrikası ile el ele vereceğiz ve dayanışacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Turizm ve sosyal alanlar önceliğimiz olacak. Gönülleri de ihya edeceğiz, gönül belediyeciliğini ihmal etmeyeceğiz” ifadesinde bulundu.



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Seçime 77 gün kaldı. Biz sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Kayseri müteşebbisi ve hayırseveri bol bir ilimiz. Burada yetişmiş insan gücünün çok önemi var. Belediye başkan aday adaylarımız bizim bir değerimiz. Hepsi şehrimize ve ilçesine katkı sağlayabilecek insanlar. 17 tane belediyemiz var. Bu süreçte biz sahadaki görüntüyü yansıtmaya çalıştık ve çok zorlandık. Sonuçta ittifak dahil 17 belediye başkan adayımız olacak” diye konuştu.



Kürsüye ‘Türkiyem’ türküsü ile çıkan MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Cumhur ittifakı, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstüne tutan bir anlayışla kurulmuştur. Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur ittifakı ile taçlandıran AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdaraler seçimlerinde de yine birlikte hareket etmektedir.



Cumhur İttifakı kapsamında, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hükûmet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışarak Kayseri’de büyük bir başarı elde ettik. Yine aynı ruh içinde 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına uygun şekilde MHP İl Başkanı, ilçe başkanları ve tüm mahalle başkanlarımızdan belediye başkan adaylarımızdan herkesin ittifaka uygun çalışacağına burada söz veriyorum onun içerisinde çalışacağımızı beyan ediyorum. Genel Başkanımız, büyüğümüz, kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli’nin oluşturduğu ittifak ruhu içerisinde milim oynayan namerttir diyorum. Çünkü bu ittifak 15 Temmuz hain darbe girişimi, FETÖ’nün adi ortaklıklarına karşı kurulmuştur. Bu ittifak FETÖ’nün devletimize ve milletimize karşı oluşturduğu şer cephesinin karşısında milli cephe olarak tarihte yerini alacaktır.



"Cumhur İttifakı" sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, millî ve ahlâkî bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri kapsamda tutularak Cumhur İttifakı yapmıştır. Bu ittifak doğrultusunda Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan belediye başkan adaylarımız partimiz amblemiyle seçime girecektir. Buradaki belediye başkan adaylarımıza oradaki AK Partili kardeşlerimizin özellikle desteğini sizlerden rica ediyorum” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tek tek tanıtıldı. Kayseri'deki belediye başkan adaylarının isimleri ise şu şekilde:

Akkışla: Ayhan Aslan

Bünyan: Özkan Altun

Develi: Mehmet Cabbar

Felahiye: Vural Coşkun

Tomarza: Davut Şahin

Hacılar: Bilal Özdoğan

Yeşilhisar: Halit Taşyapan

İncesu: Zekeriya Karayol

Yahyalı: Esat Öztürk

Talas: Mustafa Yalçın

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar

Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu

Pınarbaşı (MHP Adayı): Memduh Uzunluoğlu

Sarıoğlan (MHP Adayı): Bekir Ayyıldırım

Sarız (MHP Adayı) Baki Bayrak

Özvatan (MHP Adayı): Halit Demir