Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük icraat programını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda 100 günde yapılacak icraatları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı çalışmaları anlattı. Adalet Bakanlığının 100 günlük icraat programında yer alan projeleri özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açtığımız 242 yeni adalet hizmet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, güncellenmiş mevzuatı ile ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Bunu başardık. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ’nun yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, yapacağımız daha çok şey var. Bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü bir adalet Bakanlığına sahip olduğumuza inanıyorum. 100 günlük icraat programımız çerçevesinde yeni adli yıl ile birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz; savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesine, bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz. Arabulucuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin işgücünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Bir sonraki hedefimiz de Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçirmek olacak. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz, sağlayacağız. Asla bundan taviz yok” diye konuştu.

“Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 100 günlük icraatlarının özetini anlatan Erdoğan, bu bakanlık ile Türkiye’de en büyük hizmetlerin verildiği kesimlere hitap ettiklerini belirtti. Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türkiye’de kendi iradesi ile tercihini başka yönde kullananlar dışında sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar esnek ve kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur, bulamazsınız. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf, teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerini biz iade ettik. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim, tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti. Devlet memuruna, işçisine borçlu olur mu? Olmuştu, biz bunların kısa zamanda ödemelerini yaptık, memurumuza, işçimize devletimizin borcu kalmadı. Milletimizin her kesimine yönelik sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getiriyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi ülkemizin imkanlarını seferber ederek insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. Emeklilerimize tayin ettiğimiz bin liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı’nda ödemiştik. 100 günlük icraat programımız çerçevesinde emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişi ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz. Yeni dönemde vatandaşlarımızı sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkartmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üreten haline getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yenilik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükseltiyoruz. İstihdam. Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörüdür. Sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 298’den 313’e çıkartarak, ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz. Engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir sistemi bu dönemde hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz” şeklinde konuştu.