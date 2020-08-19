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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanlarıyla Toplantı Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde, 794 belediye başkanının katılımıyla Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanlarıyla Toplantı Yapacak

Programa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Açış konuşmalarını AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yapacak.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.

Toplantıya, 794 belediye başkanı (büyükşehir, il, ilçe, belde), il genel meclis başkanları, AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, il yerel yönetimler başkanları, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyeleri, AK Parti MYK üyeleri ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katılacak.

Toplantı, koronavirüs COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilecek.
 

Haber Merkezi

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