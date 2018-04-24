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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç ile görüşecek

Ankara'da sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç Beştepe'de görüşecek. Görüşme Erdoğan'ın programında görünmüyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç Beştepe'de görüşecek.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. Ankara'da, AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen bir siyaset adamı olan Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. 

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.

Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti. 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.

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