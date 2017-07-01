Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne değinerek şunları kaydetti:

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali yolları arşınlayan zat, Başbakan yurtdışına kaçacak diyordu. O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığına milletimiz itibar etmemiş, güçlü bir şekilde arkamızda durmuş bundan birileri hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor.

Çoğu yurtdışına kaçmış olan mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin tapelerden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar debelenmeye çalışıyor. Buna karşılık AK Parti mahalli seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimleri; yetmedi halkoylamasını da kazandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetinden şüphe duymadığımız MHP'nin duruşuna baktığımızda CHP'nin konumunu çok daha net görebiliyoruz. CHP'nin temsil ettiği çizgi siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmış terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle birlikte hareket ettiğini görmek durumundayız.



TERÖRİSTLER İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIYORLAR

Demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar şimdi işi daha ileri götürmüştür. Aklı başında olan herkesin görebildiği bu durum ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır. Adalet diyen ama mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andığını duymadığımız kişiler teröristler için dünyayı ayağa kaldırıyorlar.



YAPTIĞINIZ BU ÜLKENİN HAYRINA DEĞİLDİR

PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır. Uluslararası mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda davranıyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına değildir. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız. Siz bu tavrınızla dikene su vererek zulmü yüceltiyorsunuz.



ŞEHİTLERİN, GAZİLERİN MİLLETİN HAKKINI ARAYIN

Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakın darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun.



GİTTİĞİN YOL KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN YOLUDUR

Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara bunlar sahip çıkıyor. Bunların derdi kendi suçlarını bastırmaktır. Millletimiz olup biteni görüyor. Biz her zaman hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız.



BİRİLERİ HAVA MEYDANLARINDAN KAÇAR BİRİLERİ ŞEHADETE YÜRÜR

O gece canları pahasına sokakları meydanları dolduran milyonların, şehitlerin ve gazilerin üzerimizdeki vebalini aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider birileri şehadete yürür. Fark budur! Bu vesileye Lice ilçe başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Katilleri bulup hesap sorulacak.