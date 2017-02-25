Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milletvekilleriyle buluştu

Külliye'de gerçekleşen ve 2 saat süren yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başbakanla Yıldırım da katıldı.

'Referandum için çalışın' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bakan ve milletvekillerine "referandum" mesajları verdi. Yeni sistemi anlatan Erdoğan, referandum kampanyasında daha aktif görev almalarını istedi. "Daha çok çalışmalıyız" çağrısı yaptı. AK Parti'nin kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu öğrenildi.

Davutoğlu ve Abdullah gül katılmadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadı. Eski Başbakan Davutoğlu da yemeğe katılmayanlar arasındaydı.

Arınç'la aynı masada oturdu

Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında ise Başbakan Yıldırım’ın oturduğu öğrenildi.

Kayseri’den 7 vekil katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki davete Kayserili vekillerden Yaşar Karayel, Niyazi Özcan, Ahmet Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Sadık Yakut ve Pelin Gündeş Bakır katıldı.

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