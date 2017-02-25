Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski bakan ve milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi. Toplantıya Kayseri’den 7 eski milletvekili katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milletvekilleriyle buluştu
Külliye'de gerçekleşen ve 2 saat süren yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başbakanla Yıldırım da katıldı.
'Referandum için çalışın' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  eski bakan ve milletvekillerine "referandum" mesajları verdi. Yeni sistemi anlatan Erdoğan, referandum kampanyasında daha aktif görev almalarını istedi. "Daha çok çalışmalıyız" çağrısı yaptı. AK Parti'nin kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu öğrenildi.
Davutoğlu ve Abdullah gül katılmadı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadı. Eski Başbakan Davutoğlu da yemeğe katılmayanlar arasındaydı.
Arınç'la aynı masada oturdu
Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında ise Başbakan Yıldırım’ın oturduğu öğrenildi.
Kayseri’den 7 vekil katıldı
Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki davete Kayserili vekillerden Yaşar Karayel, Niyazi Özcan, Ahmet Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Sadık Yakut ve Pelin Gündeş Bakır katıldı.
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.