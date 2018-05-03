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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24 Haziran milletvekili seçimleri için Kayseri’de 5 Mayıs’ta düzenleyeceği mitinge katılarak halka hitap edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELİYOR
“Millete Hizmet Yolunda Kutlu Yürüyüşe Devam” mitingine katılarak Kayseri halkına hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.
Özhaseki-Yurt ailesi dünür oluyor
Erdoğan, hastane açılışının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki’nin düğün merasimine de katılacak. Düğün merasimi Flamingo De Luxe‘de gerçekleştirilecek. Düğünün nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Zeynep Özhaseki ve Mehmet Salih Yurt çiftinin resmi nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kıyacak. Böylece Özhaseki ve Yurt aileleri dünür olacak.    
(Kayseri Gündem)
  
 
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