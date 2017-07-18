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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KÖRFEZ’E ÇIKARMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KÖRFEZ’E ÇIKARMA

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Körfez krizini derinleştirme çabalarına rağmen Türkiye, çözüm için Körfez’in en önemli ülkeleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Katar’a diplomasi trafiği başlatmaya hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KÖRFEZ TURUNA ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

Körfez krizinin kontrol dışına çıkmasından korkan ABD, krizin ilk döneminden itibaren birinci ağızdan yani ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesapları üzerinden ‘krizde taraf’ durumuna düşmüştü. 

İran’ın doğrudan krize dâhil olması ve Katar’ın bölgede yalnızlaştırılmasının İran’ın körfezde güçlendireceğini fark eden ABD, krizin çözümü için kendi çabalarının boşa çıkması üzerine Türkiye’nin ivedilikle devreye girmesini desteklediği kaydediliyor.  

Katarlı ve Suudi kanaat önderleri ile önde gelen gazeteciler, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok önemli rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. 

Bölgedeki dinamikleri dikkate alarak yorum yapan Arap aydınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki lideri bir araya getirip krizi çözecek tek lider olarak görüyor. 
İHA

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