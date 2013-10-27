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Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki Programları İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları iptal edildi.Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki Programları İptal Edildi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları iptal edildi.

Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği belirtildi.

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