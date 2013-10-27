Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki Programları İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları iptal edildi.
Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soğuk algınlığı nedeniyle Kayseri'deki bugünkü programları iptal edildi.Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği belirtildi.
27 Ekim 2013 Pazar 11:09
Abdullah Gül'ün istirahat ettiği ve öğleden sonra da Ankara'ya dönmesinin beklendiği belirtildi.