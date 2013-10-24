Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri Programı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, memleketi Kayseri'de yoğun bir hafta sonu programı bekliyor.

25 Ekim Cuma günü uçakla Ankara'dan Kayseri'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Valiliği ziyaret ettikten sonra Hunat Camii'nde cuma namazını kılacak. Daha sonra Abdullah Gül Üniversitesi'nin Sümer Kampüsü'ndeki Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak olan Gül, burada ilk dersi verecek. Cumhurbaşkanı Gül, akşam saatlerinde İncesu ilçesine geçerek tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın vereceği konseri izleyecek.

Programının cumartesi günkü bölümünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Gül, Harikalar Diyarı'nı gezdikten sonra Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirecek. Aynı gün Melikşah Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılacak olan Gül, akşam da bir nikah törenine katılacak.

Pazar günü ise Erciyes Dağı'na çıkacak olan Gül, Tekir Yaylası'nda düzenlenen törende hayırseverlere ödüllerini verecek. Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde Kayseri Mahallesi'ni ziyaret ettikten sonra uçakla Ankara'ya dönecek.