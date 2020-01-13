Cumhurbaşkanı İlmek’e parti rozetini takacak

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il teşkilatı olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ifade ederek, bu tempo içerisinde vatandaşın arasında, esnafın içinde olmayı da ihmal etmediklerini belirtti. Her ziyarette insanların kendilerine olan ilgi ve sevgisine tanıklık ettiklerini belirten Başkan Çopuroğlu, gün içinde il teşkilatına çok sayıda esnaf, vatandaş, sivil toplum kuruluşlarından ziyaretler gerçekleştirildiğini söyledi. Halkla iç içe olmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Çopuroğlu, sadece seçim dönemlerinde değil her gün halkın, esnafın içinde olmaya çalıştıklarını, onları dinlediklerini ve çözülmesi gereken sorunlar varsa bununla ilgili adımlar attıklarını ifade etti.



Başkan Çopuroğlu, Türkiye gündemi ve dünya gündemini vatandaşların yakından takip ettiklerini belirterek, “AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde hemen yanı başımızda cereyan eden birçok sıkıntılı olaylar karşısında aldığı tavır, attığı diplomasi adımlarıyla ülkemizin bölgesinde güçlü ve lider ülke olmaya devam ettiğini göstermektedir. Halkımız bunu görüyor ve bu yönüyle AK Partiye olan desteğini sürdürüyor. Biz onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



AK Partinin gerek hükümet olarak gerek belediye başkanları ve il ile ilçe teşkilatları olarak hizmet noktasında ciddi anlamda çalışma yaptığını anımsatan Başkan Çopuroğlu, kısa zaman önce partisinden istifa ederek AK Partiye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte İncesu ilçesinde de önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.



Çopuroğlu, AK Parti’nin 14 Ocak 2019 Salı günü Ankara’da mecliste gerçekleştireceği grup toplantısının Kayseri için ayrı bir önemi olacağına da işaret ederek, “Sayın İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek bey ile parti teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla Ankara’da olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanımız Mustafa İlmek’e parti rozetini takacak. Biz de şehrimizde Büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere 16 ilçe belediye başkanımızla birlikte Kayseri’ye en iyi hizmeti sunmaya, getirmeye ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

