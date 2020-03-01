Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı ve MKK Üyesi Eyup Selahattin Karakaş, şehitlerimiz ve gündeme dair yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Karakaş açıklamasında, “Milletin sağduyusu ve devlet aklı galip geliyor. Zorlukları aşacağız. Aziz ve fedakâr milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz. Devletçe ve milletçe yaşadığımız zorlukların bilincindeyiz. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki, Türkiye olarak bu zorlukların üstesinden gelecek kuvvet kaynaklarına sahibiz. O nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, ordumuza ve milletimize güveniyoruz” dedi.



Açıklamasında, “Yaşadığımız süreci özetlersek, milletimiz dolduruşa gelmemiş ve büyüklüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Ordumuz, kurmay birikimiyle davranmakta ve savaşta başarı ilkesinin gereklerini yapmaktadır” diyen Başkan Eyup Selahattin Karakaş, “Hükümetimiz, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a kurulmuş olan tuzağın farkındadır ve düşmanı sevindirecek uygulamalardan sakınan dirayetli bir tutum içine girmiştir. Devlet aklı galip gelmektedir. Türkiye ile birlikte tuzağa itilen Rusya ve İran da, ABD ve İsrail eksenli tertiplere teslim olmayacaklardır. Görünen odur ki bu konuda iyimserliğimizi güçlendiren gelişmeler gündemdedir. Tehlikenin tırmandığı arkada kalan süreçte Vatan Partisi, Türk milletine bağlılığın emrettiği akılla, cesaretle ve uzak görüşlülükle üzerine düşen sorumluluğu her aşamada yerine getirmiştir. İçinde bulunduğumuz şu nazik durumda, 48 saatlik kısa süreli bakış açısıyla ve heyecanlarla değil, 48 haftalık, 48 aylık, hatta 48 yıllık uzun süreli bir ufukla hareket etmek, Türk devlet birikiminin gereğidir ve bu birikimin ağır basmakta olması bize güven vermektedir. Yaşadığımız tecrübeler, İdlib’e odaklanan dar anlayışların geçerli olmadığını gösteriyor. Devletimizin Karadeniz ve Akdeniz’den Suriye’nin Kuzeyi, Doğu Fırat, Kudüs ve İran Arap Körfezi’ne kadar uzanan bütünlüklü bir strateji kurmak zorunda olduğu apaçık ortadadır. Bunun için öncelikle bütün bu geniş cephede bize yönelen ABD-İsrail merkezli tehdidi belirlemek durumundayız” ifadelerini kullandı.



Başkan Karakaş açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Devletimizin saptadığı üzere, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve terörden temizlenmesi, Türkiye’nin güvenliği ve bütünlüğü için şarttır. Bunu başarmak için, yaşanan krize, Devletimizin Güvenlik Doruğunda da belirlendiği üzere, “başta Astana ortaklarımızla” çözüm üretmek durumundayız. Türkiye’yi her cephede tehdit eden emperyalist devletleri sürece davet etmek, yangına benzin dökmekten başka bir anlam taşımıyor. Türkiye’ye Batının dayattığı borç batağından çıkmamız ve Üretim Ekonomisi kurmamız için de, devletin Yeniden Asya Açılımı’nı kararlı olarak sürdürmesi millî bir görevdir. Türkiye, bu zorluklardan iç cephesini güçlendirerek, Batı Asya ülkeleriyle dostluğunu pekiştirerek ve Asya’daki ittifak birikimini değerlendirerek çıkacaktır. Bunu başarmak için devletin ve milletin bütün güçlerini seferber eden Üreticilerin Millî Hükümetinin kurulması, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın dirayet ve sorumluluğuna emanettir. Biz Vatan Partisi olarak, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız. Türk milletine güvenle ve saygıyla duyurulur.”



