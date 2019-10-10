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Cumhurbaşkanlığı Kurulu Kayseri'de Toplanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerini Kayseri’de ağırlayacak. Kurul üyeleri iki günlük Kayseri programlarında istişare toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kurulu Kayseri'de Toplanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerinin 11-12 Ekim tarihlerinde Kayseri’de olacağını belirtti. Kurul üyelerinin istişare toplantısı için Kayseri’ye geleceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, istişare toplantısına milletvekilleri, belediye başkanları ve belediyelerin yatırımcı daire başkanlarının katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile Kurul Üyeleri Oktay Saral, Tuna Koç, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Prof. Dr. Lütfi Akça ve Dr. Hayri Baraçlı’nın toplantının yanı sıra Kayseri’nin kültürel değerlerini kapsayan bir geziye katılacaklarını da kaydetti.
 

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