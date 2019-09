“Davet edilmediğim yere gitmem”

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’un Burak At Çiftliği’nde düzenlendiği basın toplantısına MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK üyesi Serap Şule Kalın, parti üyeleri ve çok sayıda kentte ulusal ve yerel yayın yapan basın mensubu katıldı.



“Talihsiz tablo”yu değerlendirdi

Milletvekili Baki Ersoy düzenledikleri toplantının amacının Kayserispor’a destek için düzenlenecek olan Kayserispor Zirvesi programı öncesi bilgilendirme amacıyla yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bugün burada şehrimizin göz bebeği Kayserisporumuzun bugün akşam gerçekleşecek olan Lansmanı öncesi yapılmış olan “Kayserispor Zirvesi” isimli program ve bu program neticesinde ortaya çıkan talihsiz tablo ile alakalı sizleri bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.”







“Maddi manevi desteklerimi birileri eline sağlık desin diye yapmadım”

Ersoy, “Hepinizin bildiği gibi İl Başkanı olarak bulunduğum süreç de dahil olmak üzere şehrimizle alakalı bir çok konuda pozitif katkı sunmak amacıyla, geri durmayarak elimden geldiği kadar mücadele edip, sonuç alıncaya kadar takipçisi ve destekçisi oldum” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milletvekili seçildiğim günden beri de özellikle şehrimizin en önemli marka değeri olan Kayserispor’umuzun başarısı ve geleceği için mücadele edip, şehrimizin dinamiklerini harekete geçirme noktasında birçok kez çağrıda bulunup, şehrin ileri gelenlerinin maddi ve manevi olarak takımımızın yanında olmaları gerekliliğinden bahsettim. Kendi maddi imkânlarımı seferber ettiğimi dile getirdiğim gibi örnek teşkil etmesi açısından ilk adımı da atarak milletvekili maaşımın bir aylığını Kayserisporumuza bağışladım. Diğer taraftan şu an kullanılan tarafım kayseri hashtagiyle ortaya çıkan SMS destek kampanyası da ilk Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak “Tam38 “ hashtagiyle kullanılması yönünde bizler tarafından söylenmiştir. Tüm bu maddi ve manevi desteklerimi birileri eline sağlık desin diye değil, şehrimizin gözbebeği olan takımımızın daha rahat şartlarda mücadele etmesi adına yaptığımı da bilmenizi isterim.”







Baki Ersoy: Davet edilmediğim yere gitmem

“Kayseri ve Kayserispor sevdamızın bu şehirdeki herkesten üstün olduğu bilinciyle bugün geldiğimiz noktada yaşadıklarımız tüm Kayserispor taraftarlarını üzdüğü gibi, beni de son derece müteessir etmiştir” diyen milletvekili Baki Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünden beri Kayserispor taraftarlarından aldığım binlerce mesaj da bunun göstergesidir ki Allah hepsinden razı olsun. Davet edilmediğim yere gitmenin “Davetsiz giden mindersiz oturur” gerçeğinden hareketle benim için mümkün olmadığını belirtiyor, kıymetli taraftarlarımızın “Neden orada yoksun” sorusuna verilecek cevabım olmadığı için cevabın muhatapları tarafından verilmesini rica ediyorum. Nitekim Cumartesi günü oynanacak Denizlispor maçında arkadaşlarımla, dostlarımla omuz omuza maçı izleyeceğimi de buradan belirtmek isterim. Herkes bilmelidir ki bizim Kayseri Sevdamız yalnızca Kayseri sınırlarında şekillenmediği gibi, Kayserispor sevdamız da bir masanın başında, ortasında, sağında ya da solunda oturmakla şekillenmez. Kayserispor’un sahipsiz olmadığını, şehrin ileri gelenlerinin bir araya gelip lig başlamadan takımımıza destek olma konusunda çağrılar yaparken sahip çıkmayıp sesi çıkmayanların flaşları görünce bir masa etrafında toplanması ve bizleri hiçe sayarak bu toplantıyı gerçekleştirmeleri hususunu sizlerin vicdanlarına bırakıyorum. Bu yok sayılma benimle birlikte bu takıma gönül vermiş taraftara yapılan bir hata olarak tarihe geçmiştir. Elbette bu yaşananlara aziz hemşerilerim şahitlik edeceği gibi tarih de şahitlik edecektir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; Bizim Kayserispor sevdamız Kapalıkale taraftarının karşılık beklemeden atan kalplerinin sesi kadar gürdür. Bizim Kayserispor sevdamız localardan değil, tribünden akan bir yürek selidir. Bizim Kayserispor sevdamız belli bir zaman diliminde değil, zamansızdır. Bizim Kayserispor sevdamız meclis kürsüsünden dile getirdiğimiz gibi, her ortamda da dile gelip anlatılacak ve uğruna mücadele edilecek kadar mekânsızdır. O sebeple ne sevdamızı ne de tavrımızı tartışmaya açar ya da açtırırız. Aziz hemşerilerim ve Kayserispor taraftarlarımız iyi bilsin ki ben Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak, dün söylemiş olduğum ne var ise bugün de arkasındayım. Dün şehrim ve şehrimin göz bebeği takımıma verdiğim hangi söz var ise bugün de sözümdeyim. Samimiyetle dillendirdiğimiz ve yapılmasını istediğimiz “Kayserispor Zirvesi” şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimizin iyiliğine, kalkınmasına ve güçlü temsiline yapılan her adıma da 1 Baki değil, 1000 Baki feda olsun!”







Tok: Milletvekilimizin yok sayılmasına üzüldük

Ersoy’un açıklamalarının ardından İl Başkanı Serkan Tok ve MHP MYK üyesi Serap Şule Kalın da açıklamalar yaptı. Başkan Tok açıklamasında, “Baki Ersoy’un sevdasının Kayserispor olduğuna bizler şahidiz, o hadiseden kırgınlığı nedeniyle buradayız. Bugün de kendisinin yanında yer almaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz nasıl ittifakımıza göre hareket ediyorsak, aynı şekilde milletvekilimizin yok sayılmasına üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum” dedi.









Kalın: Kayserispor sevdasına biz şahidiz

Kalın ise açıklamasında şunları söyledi: “Hayatımda ilk defa Baki Ersoy başkanımız sayesinde maça gitme heyecanı yaşadım. Onun Kayserispor sevdasına bizler şahidiz, yaşanan durum bizleri üzmüştür, Cumhurbaşkanı ittifakı ruhuna uygun hareket ederek liderimiz öncülüğünde devam ediyoruz, bu yanlışın düzeltilmesini bekliyoruz ama bu yapılanı hem Kayseri hem tarih unutmayacak.”

Konuşmaların ardından milletvekili Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci Azim Deniz, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile telefon görüşmesinde o toplantının belediye başkanlar toplantısı olduğunu söylemesi üzerine Ersoy, “Peki şehrimizin valisine, kapalı kale taraftarlar Derneği başkanına Boydak Holding CEO’suna, bazı yöneticilere kim haber vermiş” dedi.







“Burada siyasi bir durum yok”

Ersoy, bu konunun Cumhur İttifakı ile ilgisi olmadığını söyleyerek, “Samimiyetsiz olan her şeye vereceğimiz cevap vardır, bugünkü akşamki programa bizleri davet eden olmadı, biz bu işi siyasi olarak görmüyoruz, bizi Kayserispor sevdası dışına istiyorsanız yanılıyorsunuz, bizi ancak tribüne itersiniz, bu işin cumhur ittifakı ile alakası yoktur, burada siyasi bir durum yok” ifadelerini kullandı.







“Kırgınlığım devam edecek”

Kırgınlığının devam edeceğini ifade eden Ersoy, “Çünkü biz ayrı düşünüyoruz onlar ayrı düşünüyor. Aramızda zihniyet farkı var. Sportif başarıyı konuşmuyoruz, 4 haftada 10 puan kaybeden bir takım var, Kayserispor’u da sahipsiz bırakmayacağız” diye konuştu.









Kayserispor Zirvesi programına katılmayacak

Ersoy, Kayserispor’un açık daveti ile ilgili de şunları söyledi: “Bu kulübü bu kadar acizleştirmenin, kurumsal olmayan bir yapıya götürmenin bir anlamı yoktur, CHP’li, Saadet’li, Büyük Birlik Parti’li, AK Partili, MHP’li taraftar yok mudur? Niye ayrıştırıyorsunuz, önce adam gibi doğru düzgün organizasyon yapmayı öğrenin. Ben bu akşamki programa katılmayacağım. Kayseri’yi bu kadar küçültmenin bir manası yok, Kayseri çok büyük şehir, ben katılmayacağım ama bana destek veren herkese akşamki programa gitmelerini söylüyorum.”