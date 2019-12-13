DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİNE KAYSERİ’DEN 3 İSİM GİRDİ

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı. Ankara Bilkent Otel'de basına açık toplantıda açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisini resmen ilan etti.







150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi isimler yer alırken Kayseri’nin yakından tanıdığı HSYK eski Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Barosu eski Başkanı Ali Aydın, partinin 154 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Yine aslen Kayserili Pınarbaşılı olan ve İstanbul’da yaşayan iş adamı Abdullah Teber de kurucular kurulunda görev aldı. Kayseri doğumlu Doktor Aynur Adeviye Erşahin’in de listede yer alan isimler arasında bulunuyor.



