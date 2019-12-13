Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİNE KAYSERİ’DEN 3 İSİM GİRDİ

Ahmet Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de kurucular kurulu üyeleri ile birlikte basına açık yaptığı toplantıda partisinin ismini 'Gelecek' olarak açıkladı. 

DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİNE KAYSERİ’DEN 3 İSİM GİRDİ

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı. Ankara Bilkent Otel'de basına açık toplantıda açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisini resmen ilan etti.



150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi isimler yer alırken Kayseri’nin yakından tanıdığı HSYK eski Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Barosu eski Başkanı Ali Aydın, partinin 154 kişilik kurucular kurulunda yer aldı.  Yine aslen Kayserili Pınarbaşılı olan ve İstanbul’da yaşayan iş adamı Abdullah Teber de kurucular kurulunda görev aldı. Kayseri doğumlu Doktor  Aynur Adeviye Erşahin’in de listede yer alan isimler arasında bulunuyor.
 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAhmet DavutoğluBasın ToplantısıDAVUTOĞLU PARTİGELECEK PARTİSİYeni PartiSon Dakika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.