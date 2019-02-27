“Değişimin zamanı diyerek aday oldum”

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Sami Özvarinli ile birlikte TV1 televizyonunda Seçim Ekranı programına konuk oldu.

Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Dr. Sema Karaoğlu, 3 çocuk annesi olduğunu, 31 yıllık hekim olduğunu, 10 yıldır çiftçilikle uğraştığını, bir STK’lı ve hobi olarak müzisyenlik yaptığını söyledi.



“Halkın memnuniyetsizliği beni adaylığa sürükledi”

Kendisine yöneltilen “Neden aday oldunuz” sorusuna Dr. Sema Karaoğlu, sokakta yaşananlardan kendisinin de memnun olmadığını belirterek, “Bir şeylerden şikayet ediyorsanız taşın altına elinizi koymanız gerekiyor. Kendi kendime şimdi bir şeyleri değiştirmenin zamanı dedim. Uzun yıllardır birçok sivil toplum örgütünde temsilcilikler yaptım ama eğer bir karar merciinde eğilseniz, yaptırım gücünüz olmuyor! Yaptırım olması için karar mercii de olmanız gerekiyor. Bu yüzden aday oldum” dedi.



“Taş yapılar insanlarda şiddeti tırmandırıyor!”

Belediyelerin imar planlarının insanların sinir sistemlerinde olumsuz etki yarattığını belirterek sözlerine devam eden Dr. Karaoğlu, “Mahallelerde gezerken kafanızı kaldırıyorsunuz bakıyorsunuz devasa yapılar ve birbirine bitişik olarak yapılmış. Hiçbir şekilde insanların sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar yok! Yeşil alan yok! Çocuklara oyun alanı yok! İnsanlar yalnızca taş yapılar görmek zorunda kalıyor! Taş gören insanların ruh hallerine dönük yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor ki bu insanlarda şiddet artıyor! Hepimizin son günlerdeki konuştuğu en fazla şey toplumda şiddetin tırmanması! Yalnızca kadına yönelik şiddet değil, her türlü şiddet tırmandı. İnsanlar sokakta, işte, hastanede, trafikte vs. birbirleriyle ya tartışıyor, ya kavga ediyor!” ifadelerini kullandı.



“Mustafa Palancıoğlu Talas’a ne yaptı ki, Melikgazi’ye ne yapacak?”

“Seçmen, Mustafa Palancıoğlu ile Sema Karaoğlu arasındaki farkı nasıl hissedecek” sorusuna ise Karaoğlu şöyle cevap verdi: “Mustafa Palancıoğlu 2014 seçimlerinde Talas’a aday olduğunda açıkladığı onlarca projeden, seçildikten sonraki 5 yıllık süreçte projelerin nerdeyse tamamına yakınını hayata geçirmedi. Yani söz verdi ve yapmadı. Ben belediye başkanlığı yapmadım ama benim sözüm geçmişte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış rahmetle andığım Niyazi Bahçecioğlu beyin sözüdür, sosyal demokrasinin sözüdür. Hala 50 yıl önce yapılan alt yapıdır Kayseri’de kullanılan. Niyazi Bey ne söz vermişse hayata geçirmiştir. Türkiye’de ilk olan projeler Niyazi Bey döneminde Kayseri’de hayata geçirilmiştir. Niyazi Bey ne söz vermişse hayata geçirmiştir. Çünkü dürüst bir insandı ve söz vermenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Benimle Palancıoğlu arasındaki fark da işte buradadır. Biz söz verirsek sözün gereğinin ancak yerine getirilmesi gerektiğine inananlarız. Şimdi soruyorum sizleri Talas’a söz verip, verdiği sözleri tutmayan, onlarca projeyi söz verdiği ve onlarla oy topladığı halde yapmayan Mustafa Palancıoğlu’nun Melikgazi’ye verdiği sözleri seçilmesi halinde hayata geçireceğine inanılır mı?”

