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Delege Desteğiyle Koltukta Kalma Yok

Siyasi Partiler Kanunu 'nda yapılacak değişiklikle parti kongrelerinde delegeler yerine üyelerin oy kullanmasının önü açılacak.

Delege Desteğiyle Koltukta Kalma Yok
Delege desteğiyle koltukta kalma dönemi sona eriyor

Siyasi Partiler yasasında değişiklik için düğmeye basan AK Parti, partiiçi demokrasi önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor. Düzenleme genel başkanı delege yerine üyelerin seçmesinin önünü açacak.

AK Parti, 2023 Siyasi Vizyonu hedeflerini teker teker hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Star gazetesindeki habere göre, siyasi Partiler Kanunu 'nda reform hedefi için düğmeye basıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Prof. Mustafa Şentop başkanlığında hukukçu bakanların ve parti kurmaylarının bulunduğu ekip, Siyasi Partiler Kanunu 'nda değişiklik için hazırlık yürütüyor. 1983 'ten bu yana yürürlükte olan Siyasi Partiler Kanunu siyasetin alanını genişletecek şekilde baştan sona değiştirilecek.
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