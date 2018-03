Demirel Nasıl Türk Olmuş?

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Orhun Abideleri ziyaretinde, Orhun Abideleri'nin etrafında 7 kere dolaşarak Türk olduklarını söyledi. Halaçoğlu, "Ondan sonra Türkiye’ye döndük. Hakikaten biraz Türklük etki etmişti, bulaşmıştı Orhun Abideleri'nden." dedi.



Türk Ocakları Samsun Şubesi'nin düzenlediği 'Orta Doğudaki Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu(TTK) Başkanı olduğu dönemde eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ile yaşadığı bir anısını anlattı. Afganistan gezisinde Tonyukuk Kitabeleri'ni, yazıt taşlarını gördükten sonra helikopterle Orhun abidelerine gittiklerini anlattı. Halaçoğlu, ''Bizzat yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Erdal İnönü Başbakan yardımcısı. Afganistan’a gittik. Afganistan’da Tonyukuk Kitabeleri'ni, yazıt taşlarını gördükten sonra dedik ki Kültigin Yazıtlarına Orhun Abideleri'ne gidelim. Helikopterle 2 saat uçuştan sonra vardık. Gerçekten o topraklarda yürümek ayrı bir haz veriyordu insana. Çünkü düşünüyordunuz, burada Bilge Kağan yürüdü, at oynattı. Yürüdüğünüz zaman apayrı bir zevk veriyordu. Fakat ilginç olan neydi biliyor musunuz? Orhun Abideleri'nin yanına vardığımız da başımda bir 20 dolara Moğolistan’dan aldığım tilki derisinden kalpak vardı. Bana Süleyman Demirel dedi ki sen tam bir Moğol’a benziyorsun. Ben de dedim ki niye Türk'e benzemiyorum da Moğol’a benziyorum. Sonuçta Türk olmak için Orhun Abideleri'nin etrafında 7 kere dolaştılar. Erdal İnönü de dahil olmak üzere. Ve Türk oldular orada, ondan sonra Türkiye’ye döndük. Hakikaten biraz Türklük etki etmişti, bulaşmıştı Orhun Abideleri'nden. Fakat bir türlü anlayamadıkları şey şuydu: Türklük denilen anlayış ve soy, aslında dünyada gerçekten asil olan bir milletin ismiydi.'' ifadelerini kullandı.



''ABD, BOP İLE ÇİN'İ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR''



Büyük Orta Doğu Projesi (BOP)'un temelinde ABD'nin büyüyen Çİn'i kontrol atnına almak için enerji ve petrol kaynaklarını ele geçirme arzusunun yattığını ileri süren Halaçoğlu, ''Mesele, Abdülhamit’in Alman mühendislere çizdirdiği Ortadoğu petrol haritasıdır. Aslında 100 yıllık bir projenin devamını izliyoruz. ABD'nin nın Afganistan’da ne işi vardı. Türk dünyasında çıkan petrollerin ve doğalgazın dünyaya sevkini nereden sağlayacak. Afganistan olmazsa Pakistan üzerinden çıkması lazım. İran’ı bölmezse nerden geçecek. Irak’ı Suriye’yi halletmezse Orta Asya’dan gelen petrol nereden geçecek Akdeniz’e. Türkiye’den geçmemesi için PKK ile meşgul edildi. Çin’in nüfusu 1 milyar 400 milyon insanı barındırıyor. En çok kullandığı ve dışarıdan aldığı şey enerjidir, petroldür. Nereden alıyor Ortadoğu’dan. Orta Doğu'ya hakim olan bir Amerika Çin’i kontrol edebilir mi. Eder. İşte size Büyük Orta Doğu Projesi’nin özeti. Asıl mesele, ABD’nin Ortadoğu’ya hakim olmasıdır. Buraya hakim olup İran’ı parçaladığınızda aslında ABD arzusuna ulaşmış olacak. Çin’in her türlü petrol ihtiyacı AB’nin izni ile çıkacak.'' açıklamasında bulundu.



''PATRİOT FÜZELERİ"



Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasıyla buluşmaması ve enerji kaynaklarına sahip olmaması için PKK'nın ortaya çıkarıldığını iddia eden Halaçoğlu, füzelerin bin askerle birlikte gelecek olmasının arkasınada başka hedefler olduğnunu ileri sürdü. Halaçoğlu, sözlerini söyle sürdürdü; ''Suriye düştüğü an İsrail kendini emniyette hissedecek. İlk saldıracağı yer İran’dır. İran’ın ilk saldıracağı yer neresi Türkiye. Niçin Malatya Kürecik’e radar istasyonu kurdunuz. Bunu Türkiye ve Suriye için kurmadınız. Çünkü İran’dan bir füze radarla tespit edildikten sonra Doğu Akdeniz’deki Amerikan donanmasına bildiriyor, ya Romanya ya Akdeniz’den karşıt füze atılıyor, bu da İran füzesini ancak Kayseri’den sonra vurabiliyor. İran’dan atılan füze aynı şekilde İsrail’e atılırsa aynı şekilde füzeler İran füzesini Suriye üzerinde vuruluyor. Ben bunu soru önergesi olarak verdim hala cevap yok.''



Konferansa MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, İl başkanı Şaban Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türk Ocağı Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncer Çağlayan ile çok sayıda davetli katıldı.