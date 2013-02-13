Demokrat Parti Genel Başkanı Kayseri'ye Gelecek

DP İl Başkanı İsmet Özbakkal yaptığı yazılı açıklamada DP Genel Başkanı’nın Kayseri’ye geleceğini ifade etti. 9 Mart’ta İl Kongresi yapılacağını söyleyen Özbakkal, yapılacak olan kongrede İl Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu belirtti.

Özbakkal, “Demokrat Parti Kayseri’de ve Türkiye’de hak ettiği yere gelecektir. Yeniden söz milletin, yeniden Demokrat Parti diyoruz. Milletimizin sıkıntılarını biliyoruz. Bugün insanlarımız sıkıntıda, kafası karışık, etnik kimlik üzerinden siyaset yapanlar hüsrana uğrayacaklardır” diye konuştu.

Ülkenin sorunlarının göz ardı edildiğini söyleyen Özbakkal, “Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emeklilerin yoksulluk sınırı altında maaş aldıkları, asgari ücretle çalışan binlerce kişinin açlık sınırı altında maaş aldıkları görünüyor. Adaletsiz gelir dağılımı böyle devam ettiği sürece, toplumsal barış sağlanamaz” ifadelerinde bulundu.