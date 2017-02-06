Demokrat Parti Kongreye Gidiyor

Özbakkal, yaptığı açıklamasında, "Demokrat Parti Genel Merkez’de toplanan Genel İdare Kurulu’nda (GİK) alınan karar doğrultusunda büyük kongre takvimi belirlendi. Buna göre; Demokrat Parti 12. Olağan Büyük Kongresi 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 11.00’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. Kongresini yaparak siyasi arenada yerini alacak" dedi.

Özbakkal, "Önümüzdeki günlerde referandum için aktif rol oynayacak olan Demokrat Parti, potansiyeli ve 750 bin kayıtlı üyesiyle milletimiz ve vatanın bekası için çalışacaktır. Herkes sandığa gitmeli. Sandıkta hesaplaşmalı. Ülkemizin kaos ortamına tahammülü yoktur. Şimdiden Hayırlara vesile olsun. Demokraside Halkoyundan Büyük Güç Yoktur." ifadesinde bulundu.

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