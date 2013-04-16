Demokrat Parti'den Ziyaret

Vali Şerif Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı İsmet Özbakkal ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Yılmaz, halkın hizmet noktasında her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, Kayseri'nin daha ileri seviyelere gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

