Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demokrat Parti'den Ziyaret

Demokrat Parti (DP) Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Şerif Yılmaz’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Demokrat Parti'den Ziyaret
Vali Şerif Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı İsmet Özbakkal ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Yılmaz, halkın hizmet noktasında her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, Kayseri'nin daha ileri seviyelere gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.