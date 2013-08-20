Dengiz: Mazlumların Tek Savunucusu Başbakanımızdır

İl binasındaki toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Melikgazi Belediyesi Başkanvekili Hayati Karaarslan, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Mısır'daki darbe olaylarını değerlendirerek, burada yaşanan olayların sadece Mısır'daki yaşayanların derdi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Buradaki olaylar, hem Türkiye olarak çok büyük derdimiz ve hem de tüm insanlığın derdi. Çünkü, burada yapılmak istenen şey, sadece Mısır ile alakalı değil, tüm Müslümanlarla alakalı bir konu. Yapılan açıklamalardan da gördüğümüz kadarı ile Batı ülkeleri, Mısır'daki Hıristiyan halkın teminatını istemek gibi bir gaflete düşmüş durumda. Bırakın orada katledilen binlerce Müslüman'ı, kendi Hıristiyan vatandaşlarının garantisini istemek gibi bir gaflete dahi düşebiliyorlar.

Türkiye'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında saatlerce naklen yayın yapan malum yayın kuruluşları bırakın oradaki katliamı, darbeyi Dünya'ya anlatmaktan dahi imtina ediyor. Bu konuları üstüne basa basa neden ısrarla hatırlatıyoruz! Türkiye'nin uğraştığı konular o kadar önemli konular ki, artık Mısır'daki olaylar ülke meselesi halinden çıkmış, insanlık meselesi haline gelmiş durumda. AK Parti'nin yaptığı işler ve izlediği politikalar, bırakın belde, ilçe, şehir, ülke meselesini, inanın insanlık meselesi haline gelmiş durumda. Artık, tüm Dünya'da bu mazlumların, ezilenlerin, zulüm görenlerin tek ve tek savunucusu AK Parti ve Başbakanımızdır."

Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ise, ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi vererek, AK Parti'nin 12. yıl dönümü hakkında konuştu. Bu önemli siyasi hareketinin başlangıç noktasının da Kayseri olduğuna değinen Barlas, "İlk teşkilat binası, ilk halka sesleniş ve genel başkanımıza karşı yapılan ilk coşkulu karşılama Kayseri'de başladı. AK yürüyüş, Kayseri'de başladı desek doğru bir tabir olur. Böylesi önemli bir teşkilata o zamandan katıldık ve hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha nice 12-13 ve 25 yıllara kadar AK Parti iktidarı ile beraber olma temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde ise, teşkilat mensupları görüş ve düşüncelerini dile getirdi.