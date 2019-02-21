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Deniz Depboylu Ülkü Ocakları’nda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

Deniz Depboylu Ülkü Ocakları’nda

Erciyes Üniversitesi’nde konferans vermek için Kayseri’ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’yu konferans öncesi Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak karşıladı. Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunlar” konulu konferansa katılan Deniz Depboylu İl Başkanı Volkan Çolak ve ülkücülerde takip etti. Konferans sonrası Ülkü Ocaklarını da ziyaret eden Deniz Depboylu İl Başkanı Volkan Çolak ile görüştü. Türk kültüründe kadının önemine vurgu yapan Deniz Depboylu, “Kültürümüzde kadına yüce bir varlık gözüyle bakılmıştır. Böyle bir kültüre ve töreye hayran olmamak elde değildir. Kadın bereketin simgesidir. Fedakârlık ve sadakatiyle toplum içinde farklı bir yere sahip olan kadındır. Ülkü Ocaklarında da partimizde de kadınlarımızın önemi oldukça büyüktür. Liderimiz Devlet Bahçeli de bu önemin büyük bir kaynağıdır” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Ülkü Ocaklarında sizler gibi şahsiyetli insanları görmek bizleri şereflendirdi. Her fırsatta, her konuda bizlerin yanında olduğunuzu bilmek bizler için büyük onurdur” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çekildi.

İHA

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