Depreme karşı kimlikli binalar yapmalıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte bir dizi programlara katılmak üzere kentimize geldi.

“Yılda en az 500 bin konutu değiştirmek istiyoruz”

İki bakanın ilk durağı Valilik oldu. Burada gündeme dair bazı açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, son günlerde Çanakkale'nin Ayvacık ve Malatya'nın Hekimhan ilçelerindeki depremlere değinerek;

"Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesindedir ve bizi bekleyen bir takım faylar var. Marmara açıkları için de gözüküyor, başka yerler için de gözüküyor. Bütün bu gerçeği bilerek hareket edersek doğru işler yapmış oluruz. Yerin altındaki hareketlenmelere mani olacak halimiz yok. Gücümüz de yetmez zaten. Yapmamız gereken tek şey; hazırlıklı olmak. Bunun bir gerçek olduğunu bilmek, onunla kavga etmemek, barışık olmak ve ona uygun davranmak. Neyi kastediyorum? Sağlam zeminler üzerine daha sağlam binalar, kimlikli binalar yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle 2018'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak pilot yıl ilan ettik. Bu sene hazırlıklarımızı yapıyoruz. Finansman kaynaklarını hazırlayacağız ve gelecek seneden itibaren tüm Türkiye'de en az 500 bin konutu yılda değiştirmek için program yapıyoruz. Bunun 250 bini İstanbul, 250 bini Anadolu. On yıl içerisinde kimliksiz, sağlıklı görmediğimiz binaları değiştirmiş oluruz. Bunu başarmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

