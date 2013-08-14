Devlet Bahçeli Kayseri Geliyor

MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Mete Eke, Devlet Bahçeli’nin 17 Ağustos’ta Kayseri’ye geleceğini açıklayarak, “Sayın Genel Başkanımızı Zabıta noktasında karşılayacağız. Buradaki karşılama sonrasında Pınarbaşı ilçesinde gerçekleşecek olan etkinliklere katılacak” dedi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Pınarbaşı ilçesinin 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu etkinliklerin Pazartesi günü start aldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın bir araya gelmesi ve kaynaşması amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler Cuma ve Cumartesi günü daha da hareketlenecek. Bu etkinliklerimizi MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de katılarak onurlandıracak. Sayın Genel Başkanımız belediyeyi ziyaretinden sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap edecek. Etkinlikler çerçevesinde sanatçılar sahne alacak ve Erzurum’dan gelecek olan cirit ekibi de gösteri yapacak” diye konuştu.

Toplantıda sorulan bir soru üzerine ise Başkan Mete Eke, “Belediye Başkan adaylıklarını açıklama konusunda yetkili merci İl Teşkilatıdır. Açıklanması gereken konuları biz açıklarız. Belediye Başkan adaylığı konusunda söylenenler şu anda sadece spekülasyandur. Yeri geldiğinde adayları açıklayacağız” cevabını verdi.