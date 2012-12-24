CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ortaya attığı iddialara ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarının Kayseri'de CHP'ye zarar verdiğini ifade ederek partisinin yönetiminden tepki çeken Enver Özdemir, ihraç talebi ile il disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin kurulunun aldığı karar uyarınca Enver Özdemir partiden ihraç edildi. İhraç kararı henüz Özdemir'e bildirilmezken, posta yoluyla yapılacak olan bildirimin bir kaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.