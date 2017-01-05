Diyarbakır’da yaralar sarılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yönetiminde Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yeniden ihyası için yürütülen projelerin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, törene canlı bağlantı ile katılarak halka seslendi.

Hükumet olarak buraya 1 milyar 950 milyon lira pay ayırdıklarını belirten Özhaseki “Sur yaşayacak, boşalmayacak, ticaret canlı olacak. İnşallah Sur’u baştan sona ihya edeceğiz.” dedi. Konuşmaların ardından Özhaseki ve beraberindekiler 60 milyon liralık 3 projenin temelini butonlara basarak attı.





İçkale vadisi kentsel tasarım ve peyzaj projesi, Suriçi’nde yöresel mimari ile yapılacak konutların ve Kırklar Tepesi kentsel tasarım ve rekreasyon projesinin temeli atıldı. Sur ilçesinde bulunan İçkale mevkiindeki Hz. Süleyman Cami önünde düzenlenen temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Sur İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Bilal Özkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Temel atma törenine canlı bağlantı ile katılan Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Diyarbakır’da geçtiğimiz aylarda kazılan çukurlar, terör gruplarının tarumar etmesi ile Diyarbakır’ın Sur bölgesindeki tahribatı ortadan kaldırmak, Sur’un tarihi ve kültürel zenginliklerini tekrar hayata geçirmek için program başlattıklarını hatırlattı. Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda İçkale vadisi kentsel tasarım ve peyzaj projesinin temelini atıyorsunuz. Diyarbakır’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Sur içinde yöresel mimari ile yapılacak olan konutların da temeli atılıyor. Bunun yanı sıra Kırklar Tepesi kentsel tasarım ve rekreasyon projesinin de temeli atılıyor. Bu üç projenin toplam bedeli 60 milyon lira, 60 trilyon bu yıl içerisinde de tamamlanacak. Ancak Diyarbakır’la ilgili yapacaklarımız bununla sınırlı değil, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri devam ediyor, altyapının tamamen yenilenmesi yıkılan binaların yerine yenilerin yapılması ve hak sahiplerin uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesi için de hükumetimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar terör örgütünü rahatsız ediyor, bunu biliyoruz. Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun kardeş olsun düşmanlarımız sevinmesin.”



“Milyonlarca insan Sur’a gelmek isteyecek”

Sur’u ihya projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Yıldırım ile yaklaşık 3 ay önce Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. Burada eylem planını açıkladıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, birçok yerde işe başladıklarını, söyledi. Yetiştiremedikleri 3 iş için bugün temel atma töreni düzenlediklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Biri Hz. Süleyman Cami etrafının düzenlenmesi. Buradaki kardeşlerimizin hakkını verdik, onlarla helalleştik, şimdi burayı düzenliyoruz. İkincisi Dicle Vadisi projesi, ilk etapta projeyi hazırladığımız bölüm 320 bin metrekare. Onun da temelini atıyoruz. Ayrıca önemli olan bir şey Sur’un klasik Diyarbakır evleri. Sur’da hiç değilse bundan sonra çirkin yapılar olmasın. Diyarbakır’ın kendine has evleri taş evlerdir. Geleneksel evlerimize, yaklaşık 50 kadar evin yapımına bugün başlıyoruz. Bundan sonra yapılacak bütün evler geleneksel Diyarbakır evleri olarak yapılacak. Sur’un içerisi turizm bölgesi olacak, herkes buraya gelmek isteyecek. İnşallah burası bir merkez oluyor, milyonlarca insan buraya gelmek isteyecek. Bugün başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın” dedi.



“Allah kimseyi vatansız bırakmasın”

Son dönemde içinde bulundukları coğrafyanın, aslında mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birkaç sene öncesine kadar şer odakları yerinde durmamaya başladı. Gezi olayları ile başladılar, gezi olayları başladığında biz IMF’e borcu bitirmiştik. Büyümede Avrupa birincisiydik, döviz baskılanmıştı, dört bir tarafta yatırımlar yapıyorduk. Arkasından 17-25 aralık, arkasından başka denemeler, en sonunda 15 temmuz gibi senelerce içimizde bulunan, o yumuşak kibar yüzleri ile bizleri kandırarak haince planlarını son anda ortaya çıkaran o lanet Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. Bir taraftan, bölücü PKK terör örgütü, bir taraftan FETÖ terör örgütü, bir taraftan bir proje olan DEAŞ denilen güya dindar olduğunu söyleyen cani vahşi bir örgüt, bir taraftan DHKP-C örgütü, bu memleket ne kadar kötü insan çıkarmış, ne kadar hain varmış. Dışardan destekli olarak bunların hepsi birden saldırıya geçtiler, ne istiyorlar bu ülke kalkınmasın istiyorlar, bu ülke büyümesin, bayrak böyle sallanmasın, ezanlar okunmasın istiyorlar, paramparça olalım istiyorlar. Kürt bir tarafta, Türk bir tarafta, Laz bir tarafta Çerkez bir tarafta olsun istiyorlar. Böyle olunca ne olacak, parçalanacağız, zayıf düşeceğiz, küçük devletçikler çıkacak, sonra oyuncak gibi oynayacaklar paçavra gibi oynayacaklar kaldırıp atacaklar. Allah beraberliğimiz bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Allah kimseyi vatansız etmesin.”



“Şimdi iş yapma vakti”

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükumeti olarak bu bölgelerde güvenliğin sonuna kadar sağlandığını dile getiren Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonrada asla içimizde fitne çıkarmak isteyenlere, terör örgütlerine yüz verilmeyecek. Huzur sağlandığı gibi, bundan sonra da aynı huzur devam ettirilecek. Buralarda herkes evine rahatça gidecek. Ekonomiyi de düzelteceğiz, herkes mutlu olacak. Sur’da bir çatışma yaşandı, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın bize. Bütün vatandaşlarımızın zararını tespit ediyoruz, neden; devlet teröriste kudretli elini vururken vatandaşla da şefkat elini açmak zorunda. Şimdi devletin şefkat kanatlarını açarak iş yapma zamanı. Zarar tespitinden sonra işleme başladık. Sur ilçesinde 50 kilometreden fazla kanal su işine başladık. Sonra çarşı içerisinde ticaret sürsün diye sokak sağlıklaştırma projesi yaptık. Sonra bütün tarihi eserlerimizi restore ediyoruz. Evleri bitirdik, isteyen kardeşlerimize evlerini teslim edebiliriz, çevre düzenlemesi yapıldığında oturulabilir yerlere dönüşüyor. Biz bütün bunları yaparken, bir taraftan yalanlar da dinmek bilmiyor.”



“Sur’a 1 milyar 950 milyon pay ayırdık”

Kendilerinin hükumet olarak buraya 1 milyar 950 milyon lira pay ayırdıklarını belirten Bakan Özhaseki, şöyle dedi:



“Biz yaptığımız çalışmalarla kardeşlerimizin zararını tazmin ederek onlarını gönüllerini kazanarak onların yaralarını sararak, inşallah bir olacağız, inşallah beraber olacağız ve bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu bayrağı indirmeyeceğiz bu ezanı susturmak isteyenlere de gereken dersi vereceğiz. Buradaki vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyoruz. Burada koruma amaçlı bir imar planı var. Buradaki vatandaşlarımızın bütün mağduriyetlerini gidereceğiz. Evi yıkılan her kardeşimiz istiyorsa ev vereceğiz, yoksa parasını vereceğiz. Sur yaşayacak, boşalmayacak, Sur’da ticaret canlı olacak. İnşallah Sur’u baştan sona ihya edeceğiz.”



Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, önlerindeki butonlara basarak 60 milyon liralık 3 projenin temelini attı. Bakan Özhaseki daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden Kurşunlu Cami’ni ziyaret etti.

İHA

