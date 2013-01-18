DSP Genel Başkanı Kayseri'de Konuştu

Kayseri SMMMO ile TÜRMOB’un ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu’na; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yrd. Doç. Hakkı Yeşilyurt, Vali Şerif Yılmaz, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, KESOB Başkanı Mustafa Alan ve 13 oda başkanı ile şirket temsilcileri katıldı.

DSP Genel Başkanı ve eski TÜRMOB Başkanı Masum Türker, “Sağlık sektörünü eleştirmiyorum. ‘Neden eleştirmiyorsunuz?’ diye soranlara da, ‘Neresini eleştirelim?’ diyorum çünkü denetleyen mi var? Sağlık sektörünü sağlık camiası dışında bağımsız olarak denetleyen kimse yok. Sağlık Bakanlığının, ‘Yaptığım reform çok iyidir’ diyebilmesi için bu kurumların denetlenmesi zorunluluğunu getirmesi gereklidir” dedi.

Türker, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Devlet, ‘Bu mesleği ben yönetmek istiyorum’ diyor. Bu zamana kadar başımıza ne geliyorsa devletin kendi kurduğunu kendi yönetmeye çalışmasından gelmiştir. Devlet kendi yaptığını kendi yönetmeye çalışırsa kendi ayıbını her zaman örter. Hesap verebilirliği valiler zaman zaman halk günleri yaparak ortaya koyarlar. Bu tür yapılandırılmanın olması gerekir. Muhasebe mesleğinin varlığı gözardı ediliyor. Yönetişim uygulansa, örgüt kendisi hesap verse, kamu gözetimi de meslek örgütü ile ortak akıl oluştursa sorunlar çözülür. Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden çok farklıdır. Bu hizmet her şeyden evvel kamuoyunu ilgilendirdiğinden bu konuda gerek hizmetin niteliğinin tamamı gerek finansmanının yüzde 90’ı devlet tarafından karşılandığı için özellikle bu mesleğin profesyonel olma zorunluluğu vardır. Özel bilgi, beceri, ruhsat ve lisansa sahip olma gereği vardır. Bu nedenle herkes iğne yapamaz ve doktorluk yapamaz. Muhakkak o konuda lisans sahibi olması gerekir. Bu yönde baktığımız zaman sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Yapılan bu hizmetlerden dolayı alacakları cezalar, bir kamu görevlisinin alacağı ceza niteliğindedir. Sağlık sektörü kamu adına iş yürütmektedir. Bu işlerin halk adına denetlenmesi gerekir, devlet eliyle yürütülmemesi gerekir. Muhasebe meslek mensupları tarafından denetlenmesi gerekmektedir çünkü sağlık sektöründe en önemli husus kalitedir. Yapılan sağlık hizmetinin kalitesi hakkında kimse bilgi sahibi değildir.”



"SAĞLIKTA İYİ İŞLER YAPTIK"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Sağlıkta ilerlememizi bebek ölüm hızı ve anne ölüm hızı ile değerlendiririz” diyerek şöyle konuştu:

“Halkın memnuniyeti ve halkın sağlığa kolay erişimi, kaliteli sağlık hizmetlerine verdiği tepki de çok önemlidir. 2003 yılı öncesinde çok sıkıntılar içindeydik. Hastanelerin durumu içler acısıydı. Kanlı çarşaflar ve tıbbi malzemeler vardı. Türkiye’de en basit ipeği bile bulamadığımızı hatırlıyoruz. Tüm bunlar geride kaldı. Hastanelerin önündeki kuyruklar, doktorun karşısına 10’ar kişi alıp muayene ettiği dönemler bitti. Artık bugün öyle değil. İlaç fiyatlarında yüzde 80 oranında azalmalar oldu. Bu gün bulunmayan ilaçlarda da büyük kolaylıklar sağlandı. Çek Cumhuriyeti'nde olduğu gibi hiçbir hastanede de ücret talep edilmemektedir. Sağlıkta iyi işler yaptık ve iyi işler yapmaya devam edeceğiz.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, “Türk Ticaret Konunu uygulamaları içinde yeniden vergi usul çalışmaları devam etmekte. 274 olan madde sayısı 94’e düşürülerek tek madde halinde toplanacak. Bu çalışma Meclis gündemine gelecek” dedi.

Öksüzkaya, “Ülkelerde sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı. 10 yıl önce biz sağlıkta dönüşümü başlatmadan önce sağlık sistemi en pahalı sistemdi. Hastanelerde rehin kalan cenazeler vardı ama bugün ücretsiz şekilde bu hizmetleri veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Sağlık ile ilgili bütçe eğitimden sonra ikinci sırada yerini alıyor” diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz da, “Bölge konumunda olması nedeniyle hastaneler İç Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda. Türkiye’de bir ilk ilimizde gerçekleşiyor. Bölge hastanesi yapılıyor ve örnek bir hastane olacak” diye konuştu.

KSMMMO Başkanı Suat Özsoy ise, “Günümüz işletme şartlarında sektöre özgü düzenlemeler muhasebe alanını da ilgilendirmektedir. Muhasebe mesleği ve muhasebe ile ilgili sorunların tartışılması ekonomik alana katkı sağlayacak olmasından dolayı büyük önem arz etmektedir. Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi kaliteye ulaştırmaktır. Bu sempozyumla birlikte sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Sempozyuma 13 oda ve akademisyen, kurum ve şirket mensupları katıldı. 21 konuşmacı 5 ayrı oturumda sorunları tartışacaktır” dedi.