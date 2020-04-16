DURSUN ATAŞ’TAN, TARIMA DESTEK ÇAĞRISI

Coronavirüs nedeniyle birçok sektörün olumsuz etkilendiğini ve üretimin de durma noktasına geldiğini dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, özellikle tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.
“İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak çok önemli” diyen Ataş, çiftçiye yönelik desteklerin artırılması talebinde bulundu.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde tarıma neden yer verilmediğini de soran Milletvekili Dursun Ataş, “Yeni tip Coronavirüs salgını pek çok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu doğrultuda birçok sektörde üretim neredeyse durma noktasına gelmiştir. Ancak salgın ne kadar yayılırsa yayılsın, tarımda üretimin devam etmesi en hayati konuların başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de ekim ve dikim döneminin başladığı bugünlerde sokağa çıkmayı azaltmaya yönelik önlemler, yurt dışından aldığımız gübre, tohum ve ilaç gibi girdilerde tedarikin sürdürülmesi, tarımsal üretimde büyük önem taşıyan mevsimlik işçilerin üretim bölgelerine sağlıklı bir şekilde nakledilmesi ve sağlıklı koşullarda çalışmalarının sağlanması, dövizdeki yükselişe bağlı olarak artan üretim girdi maliyetlerine karşı üreticilerin desteklenmesi, yurt içinde hasadı yapılan ürünlerin zamanında ve uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması, ithal edilen bazı ürünleri üreten ülkelerin aldığı ihracatı kısıtlayıcı tedbirler, Corona günlerinde tarım sektörünün en önemli gündem maddelerini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bu kapsamda şu soruları yönelterek, cevap istedi, “ Farklı sektörlere yönelik vergi ve borç ötelemeleri, finansman kolaylıkları gibi destekler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde tarıma neden yer verilmemiştir? Bu destekler tarım sektörüne de verilecek midir? Türkiye'de kimi kaynaklara göre, 350-400 bin, kimi kaynaklara göre bir milyon mevsimlik tarım işçisi vardır. Tarımsal ekim-dikim dönemine girdiğimiz ve seyahat kısıtlamasının bulunduğu şu günlerde hem tarım üretiminin devamı hem de sağlığın korunması kapsamında mevsimlik işçiler için bir çalışma yapılmakta mıdır? Gübre, ilaç, tohum gibi girdilerde erişimde ileri ki dönemlerde bir sorun yaşanmaması için önlem alınmış mıdır? Dövizde ciddi bir artış olmuştur. Bu artışa bağlı olarak maliyetler de yükselecek, maliyet artışı önce üreticiye sonra da tüketiciye yansıyacaktır. Bunun önüne geçmek için çalışmanız bulunmakta mıdır? Başını Rusya'nın çektiği ve Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ile Ermenistan'ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği belirli ürünlerin ihracatına kısıtlama getirmiştir. Özellikle hayvan yemi ithal ettiğimiz bu bölgede ki kısıtlamaya karşı bakanlığınız önlem almış mıdır? Yaz sezonunda tüketeceğimiz domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerin ekimini şu dönemde yapamazsak iki ay sonra üç ay sonra problemlerle karşılaşılacaktır. Bu nedenle tohum, fide, gübre, ilaç gibi girdileri ve ana kalemlerde destekleme planlanmakta mıdır? Bazı tarım kalemlerinde uygulanan yüzde 1 'lik KDV oranının genişletilmesi ve çiftçilerin de balıkçılar gibi ÖTV'siz mazot kullanması yönünde çalışma yapılmakta mıdır? Çiftçilerin banka borçlarını faizsiz şekilde ötelendirme ve yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan ithal edilen soğanlar kamuoyuna yansıdı. Böyle bir dönemde ithalat yapmak ne kadar doğru? ithal ürünlerin virüse karşı denetimleri kim tarafından nasıl yapılmaktadır? İç kaynaktan temin edebileceğimiz ürünleri ithal etme anlayışından bakanlık olarak vazgeçecek misiniz?”
“İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak çok önemli” diyen Ataş, çiftçiye yönelik desteklerin artırılması talebinde bulundu.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde tarıma neden yer verilmediğini de soran Milletvekili Dursun Ataş, “Yeni tip Coronavirüs salgını pek çok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu doğrultuda birçok sektörde üretim neredeyse durma noktasına gelmiştir. Ancak salgın ne kadar yayılırsa yayılsın, tarımda üretimin devam etmesi en hayati konuların başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de ekim ve dikim döneminin başladığı bugünlerde sokağa çıkmayı azaltmaya yönelik önlemler, yurt dışından aldığımız gübre, tohum ve ilaç gibi girdilerde tedarikin sürdürülmesi, tarımsal üretimde büyük önem taşıyan mevsimlik işçilerin üretim bölgelerine sağlıklı bir şekilde nakledilmesi ve sağlıklı koşullarda çalışmalarının sağlanması, dövizdeki yükselişe bağlı olarak artan üretim girdi maliyetlerine karşı üreticilerin desteklenmesi, yurt içinde hasadı yapılan ürünlerin zamanında ve uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması, ithal edilen bazı ürünleri üreten ülkelerin aldığı ihracatı kısıtlayıcı tedbirler, Corona günlerinde tarım sektörünün en önemli gündem maddelerini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bu kapsamda şu soruları yönelterek, cevap istedi, “ Farklı sektörlere yönelik vergi ve borç ötelemeleri, finansman kolaylıkları gibi destekler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde tarıma neden yer verilmemiştir? Bu destekler tarım sektörüne de verilecek midir? Türkiye'de kimi kaynaklara göre, 350-400 bin, kimi kaynaklara göre bir milyon mevsimlik tarım işçisi vardır. Tarımsal ekim-dikim dönemine girdiğimiz ve seyahat kısıtlamasının bulunduğu şu günlerde hem tarım üretiminin devamı hem de sağlığın korunması kapsamında mevsimlik işçiler için bir çalışma yapılmakta mıdır? Gübre, ilaç, tohum gibi girdilerde erişimde ileri ki dönemlerde bir sorun yaşanmaması için önlem alınmış mıdır? Dövizde ciddi bir artış olmuştur. Bu artışa bağlı olarak maliyetler de yükselecek, maliyet artışı önce üreticiye sonra da tüketiciye yansıyacaktır. Bunun önüne geçmek için çalışmanız bulunmakta mıdır? Başını Rusya'nın çektiği ve Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ile Ermenistan'ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği belirli ürünlerin ihracatına kısıtlama getirmiştir. Özellikle hayvan yemi ithal ettiğimiz bu bölgede ki kısıtlamaya karşı bakanlığınız önlem almış mıdır? Yaz sezonunda tüketeceğimiz domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerin ekimini şu dönemde yapamazsak iki ay sonra üç ay sonra problemlerle karşılaşılacaktır. Bu nedenle tohum, fide, gübre, ilaç gibi girdileri ve ana kalemlerde destekleme planlanmakta mıdır? Bazı tarım kalemlerinde uygulanan yüzde 1 'lik KDV oranının genişletilmesi ve çiftçilerin de balıkçılar gibi ÖTV'siz mazot kullanması yönünde çalışma yapılmakta mıdır? Çiftçilerin banka borçlarını faizsiz şekilde ötelendirme ve yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan ithal edilen soğanlar kamuoyuna yansıdı. Böyle bir dönemde ithalat yapmak ne kadar doğru? ithal ürünlerin virüse karşı denetimleri kim tarafından nasıl yapılmaktadır? İç kaynaktan temin edebileceğimiz ürünleri ithal etme anlayışından bakanlık olarak vazgeçecek misiniz?”
Kurumsal