DURSUN ATAŞ’TAN, TARIMA DESTEK ÇAĞRISI İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi verdi. Tarımda üretimin hayati bir konu olduğunu vurgulayan Ataş, ayrıca Coronavirüsle mücadelenin yapıldığı bir dönemde ithalat yapmanın da sakıncalı olduğunu söyledi ve hükumeti uyardı.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:23