 “Düşman değiliz, savaşa gitmiyoruz, bu anlayış ülkeye zarar veriyor”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, STK, esnaf ziyaretleri ile vatandaşları dinleyen ve projelerini anlatan Ataş, çalışmalarına ilçelerde de devam etti. Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinde vatandaşları ziyaret eden Ataş, davul-zurna ile karşılandı.









31 Mart’ta milletin desteği ile göreve geldiklerinde ilçelere hak ettikleri hizmeti sunacaklarını ifade eden Ataş, “Artık vatandaş bu kuru laflara inanmıyor. Sormazlar mı 17 yıldır neden çözmediniz? Bu millet size gereken desteği verdi, ama onlar bu desteğe rağmen sorunları çözemediler, aksine kat be kat artırdılar. İşte bunu gören vatandaş 31 Mart’ta bir ders verecek” diye konuştu.









İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, ziyaretleri sırasında Saadet Partisi ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

“Memlekette işsizlik ve geçim sorunu var” diyen Ataş, vatandaşlara yönelik konuşmasında, “Sizlerin yaşadığı sorunları biliyorum. Millet geçim derdinde. Milletin işsizlik, geçim sorunu var. Ama bunların koltuk bekası sorunu var” diye konuştu.







Akkışla’da da coşkuyla karşılanan Ataş’a yönelik, “Dursun Başkan” sloganları atıldı. Ataş, burada da vatandaşlara projelerini anlatıp, dertleri dinledi. Ataş, “Önce değişim olacak, sonra Kayseri’de gelişim olacak. Kayseri değişimle birlikte huzur bulacak. Sorunları çözmek için, söz veriyoruz gece gündüz çalışacağız. Belediye hizmetlerini her yere, ayırmadan adaletli ve eşit götüreceğiz” dedi.







Ataş, beraberindeki Millet İttifakı bünyesindeki siyasi parti il yöneticileri ve belediye başkan adayları ile birlikte Avşarelleri Derneği’nin açılış programına da katıldı. Ataş, “Bütün derneklerimiz bir arada, kardeşlik hukuku içinde hizmet veremeye çalışıyor. Ben bana destek veren vatandaşlarımızın yüzünü yere eğdirecek bir şey yapmadım, yapmam da. Sizin içinizden biriyim. Milletin desteği ile milletvekili oldum. Ve şimdi Belediye Başkanı olarak en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunmanın gayretindeyim. Allah bizi vatandaşımıza mahcup edecekse, o makamları nasip etmesin. Bu çerçevede derneğimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



