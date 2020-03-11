“Ecdadımızın emaneti olan bu vatana ilelebet sahip çıkacağız” Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Turan mesajında “Milli marşımız olan İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır” dedi.

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “Milli Marş” olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusunun ve inancının sembolü olduğunu belirten Turan: “ İstiklal Marşı; Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1921 yılında bir yarışma düzenlenmiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan şiire para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı'nı, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai Vakfı’na bağışlamıştır. Böylesi emek ve vefa ile yazılan Milli değerlerin bir bir kaldırıldığı, değerlerimizin basitleştirildiği bir dönemde bugünler Milli değerlere sarılmanın önemini arz etmiştir. Şüphesiz ki İstiklal Marşı her mısrasında, İman, Türklük ve kahramanlık kokan ,her okunduğunda tüyleri ürperten ulvi bir eserdir. İstiklal Marşı; Türk milletinin zor anlarında şahlandıran Milli duyguları arşa çıkaran bir eser olarak tarihe yazılmıştır. İstiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak bizler de birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bu vatanın hangi badireler neticesinde kurulduğunu genç nesillere aktarıp çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Bundan sonra da İstiklal Marşı’nda en güzel ifadesini bulan ortak değerlerimiz etrafında milletimizle beraber aynı azim ve şuurla geleceğimizi inşa etmek için çalışacağız. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana ilelebet sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın, TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve milli mücadeleyi destanlaştıran Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.



Haber: Şura Gögebakan