“Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” diyen Benli, 2013’te yine planlanan büyümeden emekçi kesimin pay alamayacağını kaydetti. Benli, şu ifadelerde bulundu:

“Gelecek yıl bütçesinde enflasyon hedefi yüzde 5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artış yüzde 17, KDV artışı yüzde 18 ve toplam vergilerdeki artış da yüzde 14 olarak planlanmış. Bunun anlamı, dar ve sabit gelirlilerimizin sırtına binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamı vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayından sonra azalacak maaşlardır. Bunun anlamı, zahmeti, külfeti çalışanın sırtına bindirmek, nimeti mutlu azınlığa peşkeş çekmektir. 2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, aksine pastadan aldıkları pay kısılmıştır. Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına milyarlarca liralık kaynak yaratılırken, memurlarımız ve memur emeklilerimiz açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklenmektedir.”

Bütçenin milletin ortak kaynağı olduğunu vurgulayan Benli, “75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. Ne yazık ki, bu bütçeyle 2013 yılında da bu adaletsizlik artarak sürecektir. Son bir yıl içinde tavuk eti, fasulye, traş yüzde 15, deterjan yüzde 13, sabun yüzde 18, şampuan yüzde 25, tren yüzde 27, vapur yüzde 19, otobüs yüzde 10, doğalgaz yüzde 29, odun yüzde 20, kömür yüzde 16, elektrik yüzde 20, okul masrafları ve tüp yüzde 10 zamlanmışken memurlara yüzde 3+3 zammı reva gören anlayışın hazırladığı bütçenin adalet getirmeyeceği açıktır.” diye konuştu.

Benli, büyüdüğü iddia edilen Türk ekonomisinin dar gelirliye, ücretli çalışana, işsize yansımadığı tarzda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

