Ekonomik kriz kapıda KAMU-SEN İl Temsilcisi ve Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Süleyman Atıcı geride bıraktığımız 2016 yılında ülkemizde yaşanan darbe girişimi ve bunun sonrasında gelişen terör olayları yüzünden ekonominin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Asıl kriz 2017’nin ilk çeyreğinde kendini gösterecek” dedi.

KAMU-SEN İl Temsilcisi Süleyman Atıcı bazı sendika başkanları ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek 2016 yılında yaşananları değerlendirdi.

Sözlerine 15 Temmuz darbe girişimi ve bunun devamında yaşanan terör olaylarına değinerek başlayan Atıcı, “Hiç kuşkusuz ki 2016, Türk tarihine kara bir leke olarak geçecek hain darbe girişimi ile hatırlanacak bir yıl olacaktır. Türk milleti bir bütün olarak, 15 Temmuz günü tarihi bir sınavı başarıyla vermiş ve iradesine karşı girişilen saldırıyı, feraseti ve cesareti ile bertaraf etmeyi başarmıştır. Kuşkusuz ki bu başarıda, görevlerini layıkıyla yerine getiren, her türlü olumsuz koşula rağmen kamu hizmetlerini sürdürerek devlet mekanizmasının işlemesine ve ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmesine engel olan kamu görevlilerimizin payı da büyük olmuştur. Yaşadığımız bu ihanetin ardından OHAL ilan edilirken 100 binin üzerinde kamu görevlisi çıkarılan KHK’lar aracılığıyla gerek açığa alma gerekse ihraçlar yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılmış, 42 bin dolayında kişi de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen olarak her türlü terörist faaliyete karşı en etkili önlemlerin alınması ve terör örgütü üyesi olduğu ispat edilenlerin en ağır cezalara çarptırılması konusundaki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz. “ dedi.

“Ekonomide tehlike çanları çalıyor”

Geride bıraktığımız yıl yaşanan bir başka olumsuzluğun da ekonomide yaşandığını belirten Atıcı; “Bugün itibarı ile 3,5 milyonu aşan resmi işsiz sayısı % 11,3 oranına ulaşmıştır. İstatistiklere dahil edilmeyenlerle birlikte işsiz sayısının 5 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan artış, özel sektörü ve kamu maliyesini derinden etkilemektedir. 2015 yılı sonunda 2,91 olan dolar kuru % 21’lik artış göstererek 2016 yılı aralık ayı sonunda 3,52 lira seviyesine yükselmiştir. Bu artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bütün tüketim malzemelerine zam gelmiş, memur maaşları dolar kuru bazında % 7 oranında erimiş ve alım gücü 2008 yılı seviyesinin bile gerisine düşmüştür. Ekonomi politikalarındaki yanlışlara, siyasette yaşanan gelişmeler de eklenince 2016 yılının son çeyreğinde ekonomi yüzde 1,8 oranında küçülmüştür. Ekonomi için asıl tehlike çanları ise 2017 yılının ilk çeyreğinde çalacak. Bütün bu gelişmeler, gerçekçi çözümler üretilmediği takdirde ülkemizde paranın değer kaybetmesine rağmen ekonomik durgunluğun da alabildiğine sürdüğü bir stagflasyon sürecinin yaşanması ihtimali olduğunu ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

“Güvencesiz çalışanın kalmadığı bir yapıya geçilmeli”

2017 yılının ağustos ayı, kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali ve özlük haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine sahne olacağını hatırlatan Süleyman Atıcı şunları söyledi:

“Bugün gelinen noktada, 2016 yılının başında yürürlüğe girmesi gereken maddelerin dahi uygulamaya konulmadığı, kadro bekleyen 4/C’li ve sözleşmeli personel ile üniversite mezunu işçilerin beklentilerinin karşılanmadığı, bu haliyle toplu sözleşme görüşmelerine hem de yetkili sendikalar eliyle gölge düşürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Taşeron çalışanlarının da kadro beklentilerinin doruğa çıktığı bu noktada, artık çalışanların gerçek anlamda temsil edildiği bir pazarlık sistemi ile, kamuda güvencesiz çalışanın kalmadığı bir yapıya geçilmesi elzemdir.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

