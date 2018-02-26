ELİTAŞ BAŞLATTI, VEKİLLER MODAYA UYDU

AK Parti milletvekilleri arasında bıyıktan sonra şu günlerde sakal modası başladı.

Deneyimli grup başkanvekillerinden Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sakal uzatmasının ardından genç isimlerden Grup Başkanvekili Bülent Turan da sakal bırakan AK Partililer arasına girdi.

AK Partili milletvekillerinin büyük çoğunluğu “sünnet” olarak kabul edilen “kısa bıyık ve sakal” kuralına uymaya başlayınca, grubun görüntüsü değişti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise seneler sonra ince bıyıktan sakala geçen siyasetçiler arasında yer aldı.



Hanımlar istemiyormuş

AK Parti Grubu’ndaki sakal modasına rağmen azınlıkta kalan bir grup milletvekili ise “Hanım istemiyor” diyerek yeni modaya direniyor.

(internethaber)

