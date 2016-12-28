Elitaş HDP’ye ince ince giydiriyor...

Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti ile HDP arasında 'terör' tartışması yaşandı. Komisyonda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP'lilerin tutuklu milletvekillerini gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir milletvekili, milletvekili olduğu sürece kelepçelenmemeli. Beleştepe'de 44, Kayseri'de 14 yiğidimizi şehit ettiler, ailelerin ocaklarına ateş düşürdüler. Eğer bu terör örgütünü destekleyen varsa ne milletvekili olabilir ne insan sayılabilir. Teröristlerin temsilcileri kelepçelenebilir" dedi.



Kaynak:Takvim