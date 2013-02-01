Elitaş, Ses Kayıtları İle İlgili Konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun kendisiyle ilgili ses kaydı yayınlaması nedeniyle dava açtığını belirterek, “Sorgulamanız gereken nokta şu; bir hakimin tarafsız basını susturmak için yayın durdurma kararı almasını, iki kişi arasında yorumlarken, bunu şikayet unsuru haline getiren, yargıya müdahale olarak gösteren bir milletvekilinin içinde bulunduğu acziyettir bu. Ne kuyruk acısı var acaba ki bu konuyu 2-3 yıl sonra gündeme getirmeye çalışıyor” dedi.

Elitaş, iki gazetenin yayınının durdurulması kararı veren hakimle görüşmesi talebiyle bir imamla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ses kayıtlarının CHP’li Kulkuloğlu tarafından açıklanması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elitaş, bu ses kayıtlarını dinlediğini belirterek, “Kurgu ile yapılmış, tamamının olup olmadığını bilmiyorum ses kaydının. İki kişi arasında yapılan bir telefon konuşmasını, mahkeme dosyasında değil, Adliye’nin arşivlerinde bulunan ses kaydını özellikle de bir milletvekiline ait ses kaydının, bir milletvekili tarafından açığa çıkarılması gerçekten manidar bir durum” dedi.



“HERHALDE KUYRUK ACISI VAR”

Yasa dışı dinlemelerle ilgili TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulacağını hatırlatan Elitaş, “Milletvekillerinin de bu durumdan mustarip olduğu belirtiliyor. Ama bir milletvekilinin bir kişiyle, hakimin verdiği karar hakkındaki değerlendirmesini ‘yargıyı yönlendirmek’ diye deli saçması bir şekilde ifade etmesi manidar bir durum. Açıkçası herhalde bir kuyruk acısı var diye düşünüyorum. Çünkü daha önce TBMM’de ağlamıştı biliyorsunuz, onun acısından hareketle bir şeyler olmuş olabilir” diye konuştu.

Elitaş, Kulkuloğlu’nun 2009 yılında yolsuzlukla ilgili bir soruşturmadan rahatsız olduğunu belirterek, “Kuyruk acısı olabilir. Metinde ‘7 bin tape var’ diyor. O tapenin içerisinde kendi var mı, benim başka var mı bir sorsun bakalım” dedi.



“KULKULOĞLU’NA DAVA AÇTIM”

Kulkuloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Elitaş, “O milletvekilini Ceza Kanunu’nun 132. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtım” dedi.

“Bu sözleri söylemediğiniz için mi dava açtınız?” sorusuna Elitaş, “Kuyruk acısını yine ona sorarsanız, ağlayabilir” karşılığını verdi. ‘Ses kaydı size mi ait?’ sorusuna ise Elitaş, “Avukatların vasıtasıyla orijinalini istedim, vermediler bize. Onlar nasıl aldı bilmiyorum” yanıtını verdi. Ceza Kanunu’na göre yasa dışı yolla temin edilmiş ses kayıtlarının yayınlanmasının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ve 4 bin güne kadar idari para cezasını gerektirdiğini belirten Elitaş, “Yasa dışı yolla elde edilen kaset diyorum. Dinleme benimle alakalı değil. Başkalarıyla alakalı bir dinleme” dedi.

‘Böyle bir konuşma yaptınız mı siz?’ sorusu üzerine Elitaş, “Avukat arkadaşlarım eğer orijinaline ulaşabilirlerse bakacaklar, inceleyecekler. Avukat arkadaşlarımız incelesinler, benim sesime benzeyen bir şey var. Ama cümleler benim mi?” dedi. Elitaş, “Ama ‘Ben böyle bir konuşma yapmadım’ diyebilirsiniz” sözleri üzerine ise, “O ses benim sesim ama cümleler benim mi bilmiyorum. Sorgulamanız gereken nokta şu; bir hakimin tarafsız basını susturmak için yayın durdurma kararı almasını, iki kişi arasında yorumlarken, bunu şikayet unsuru haline getiren, yargıya müdahale olarak gösteren bir milletvekilinin içinde bulunduğu acziyettir bu. Ne kuyruk acısı var acaba ki bu konuyu 2-3 yıl sonra gündeme getirmeye çalışıyor” diye konuştu.