Elitaş, Tazminat Kazandı

O dönem Basın Konseyi’nin de başkanı olan Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi’nin 28.10.2010 tarihli nüshasında “Az demişiz” adlı köşesinde, “İkizdere vadisinde hidroelektrik santral kurmak için baraj inşa edilmesine karşı çıkarak, ‘şimdi analarını bile satan o zihniyetlerin marifetlerini görüyorsunuz” gibi bir ifade kullanmıştı. Bu yazısından sonra Hürriyet Gazetesi’nde ve Basın Konseyi’nden ayrılmak zorunda kalan Ekşi hakkında Başbakan Erdoğan, bakanlar ve parti yetkilileri dava açmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da avukatı Mehmet Savruk aracılığı ile Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak, Ekşi’den tazminat talep etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonunda, şu an CHP İstanbul Milletvekili olan Oktay Ekşi’yi 6 bin lira tazminata mahkum etti. Ekşi tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 4. Hukuk dairesi tarafından da onaylanarak kesinleşti.