ELiTAŞ YENiDEN GRUP BAŞKANVEKiLi OLDU

AK Parti grubu bugün Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Yıldırım'ın konuşmasının basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapıldı.
AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.
Yıldırım'ın konuşmasının basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapıldı.
AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.
O oturuyorda bize ne faydası var arkadaş.Yıllarca sırtımızdan geçinip maaş alıyor.Bir hızlı treni dahi getiremediler.Hakkımız haram olsun.Taner yıldız mesela.Ne yapmış bu şehire.Sayın Gül olmasa yollarımız dahi yapılmayacaktı.İstanbulda yaşayan,Sivas lı,yozgatlı vs.Bunların bu şehire ne katkısı olur.