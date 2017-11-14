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ELiTAŞ YENiDEN GRUP BAŞKANVEKiLi OLDU

AK Parti'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimlerde Grup başkanvekilleri ve meclis başkanlıklarında bir değişiklik olmadı.

ELiTAŞ YENiDEN GRUP BAŞKANVEKiLi OLDU
AK Parti grubu bugün Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Yıldırım'ın konuşmasının basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapıldı.
AK Parti Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.
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Ahmet 4 ay önce

O oturuyorda bize ne faydası var arkadaş.Yıllarca sırtımızdan geçinip maaş alıyor.Bir hızlı treni dahi getiremediler.Hakkımız haram olsun.Taner yıldız mesela.Ne yapmış bu şehire.Sayın Gül olmasa yollarımız dahi yapılmayacaktı.İstanbulda yaşayan,Sivas lı,yozgatlı vs.Bunların bu şehire ne katkısı olur.

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Hakkı ÇATALKAYA 4 ay önce

Sayın gurup başkan vekili.AKP kurulduğu günden beri partide yetkili konumdasınız.Efendim bu şehir yıllardır sizi sırtında taşıyopr.Sizden ricamız bu şehire bir iyilik yapın ve HIZLI TREN ile OTOYOL projesini başlatın yada bitirin.Lütfen bu şehire borcunuzu ödeyin sayın başkan vekilim.

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