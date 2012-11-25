Elitaş'ın Sözleri İl Başkanlarını Kızdıracak

Partisinin Kayseri İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Ak Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, hükümetin 10 yıllık icraatını anlattı. Eskiden siyasetin ileriye dönük planlar yapamadığını ifade eden Elitaş, bu dönemde 2023 vizyonunu ortaya koyduklarını söyledi. 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini belirten Mustafa Elitaş, "Kişi başına gelir seviyesi 25 bin dolar olacak. Gayri safi yurtiçi hasıla 2 trilyon dolar olacak gibi iddialı hedefler ortaya koyduk. Bunu piyasalar ve ana muhalefet kabullendi. Yalnızca bir hedefi olmadığı için MHP 'Bu bizim vizyonumuzdu, Ak Parti bunu bizden çaldı' diyerek bunu eleştirmekte kalabildi." şeklinde konuştu. Muhalefetin şimdi de '2071 hedefini çıkardılar' diye telaşa düştüğünü anlatan Elitaş, "Bizde 'Kıskanma ne olur, çalış senin de olur' diye bir dolmuş yazısı var. Eğer kıskanmaz ve çalışırlarsa onların da olur." eleştirisinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI, BELEDİYELER YASASI'NI YERİNDELİK AÇISINDAN İNCELEMEYECEK



2008 yılından bu tarafa Belediyeler Yasası üzerinde çalıştıklarını belirten Elitaş, bu yasanın Meclis'ten geçerek dün itibariyle Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 gün süresi olduğunu belirten Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen hafta bir görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanımız yerindelik denetimi yapmayacağını, anayasaya aykırılık yönünden denetim yapacağıyla ilgili hem bize, hem CHP hem de MHP heyetine verdiği bilgi var. Bizim kanaatimiz de yasanın anayasaya aykırı olmadığı yönünde." diye konuştu.



"JÜBİLE DÖNEMİNDEYİZ"



Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, kendisi, Bakan Taner Yıldız ve Tbmm Başkan Vekili Sadık Yakut'un jübile döneminde olduklarını söyledi. Başbakan'ın 'olmaz' dediğini anlatan Elitaş, 2014 yılının seçim yılı olacağını ve mahalle temsilcisi dahil hangi görev verilirse yerine getireceğini kaydetti. Salonda gülüşmelerin olması üzerine Elitaş, "Niye küçük görüyorsunuz. Bizim mahalle temsilciliği görevi diğer partilerin il başkanlığından daha değerlidir." karşılığını verdi.

