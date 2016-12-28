Elitaş’tan HDP’li vekile cevap

Anayasa Komisyonu'nda HDP'li vekil Hüda Kaya, İstanbul'da Ümraniye’de Hakkı Ekşi Camisi imamının geçen hafta cuma hutbesini okurken halkı HDP’ye karşı silahlanma çağrısı yaptığını ileri sürdü. HDP'li Kaya, imamın "Ben kendime otomatik bir silah aldım. Siz de alın silahlarınızı, akraba çevrenizde, konu komşu etrafınızda HDP’liler vardır. Bunlar kâfirdir, öldürülmeleri vaciptir" dediğini Komisyon'a aktardı.

Kaya’nın açıklamalarına CHP'li Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “Bunlar oluyor, inanmıyorsunuz ama oluyor bunlar. Anadolu’da mümkün” diye destek verirken AK Parti savunmaya geçti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bununu teyit edilmemiş bir bilgi olduğuna dikkat çekti ve "Hiçbir cami imamının, hiçbir hocanın, hiçbir yetkili din adamının birilerini öldürün diye katli emri emrini vermesi kabul edilebilecek bir şey değildir ama teröristlerle ilgili bir konu varsa… HDP’li dememiştir muhakkak, demişse lanetli PKK terör örgütü demiştir" diye konuştu.

Anayasa Komisyonu tutanaklarına geçen konuşmalar şöyle:

HÜDA KAYA (İstanbul) – Bakın nasıl bir Türkiye ortamında anayasa çalışması yapmaya gayret ediyoruz. Bu son cuma değil bir önceki cuma, İstanbul'da - zaten soru önergesi hazırladım, ismi, nerede olduğu yazılı - camide hutbe veren bir imam cemaate şunu dedi - cemaatte onlarca şahit var - "Ben kendime otomatik bir silah aldım. Siz de alın silahlarınızı, akraba çevrenizde, konu komşu etrafınızda HDP’liler vardır. Bunlar kâfirdir, öldürülmeleri vaciptir.” Şeklinde bir konuşma yaptı arkadaşlar. Bununla ilgili, bakın, soru önergesi hazırladım arkadaşlar.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –Yalnız, bu milletvekili konuşurken iki konuya dikkat çekti, hakikaten yürekleri inciten bir konuya dikkat çekti. Yani, doğruluğu test edilmemiş, teyit edilmemiş, Ümraniye’de bir camiyle ilgili, cami imamının cuma hutbesinde söylediği "Silahlanın, HDP’li teröristleri katledin." diye bir ifade kullandığını söyledi. İddiaları oluyor, yazılı veya sözlü soru önergesi vermiş, buna muhakkak ki hükumet yetkilileri cevap verecektir. Hiçbir cami imamının, hiçbir hocanın, hiçbir yetkili din adamının birilerini öldürün diye katliam emri vermesi kabul edilebilecek bir şey değildir ama teröristlerle ilgili bir konu varsa… HDP’li dememiştir muhakkak, demişse lanetli PKK terör örgütü demiştir. Onun için, bu konuyla ilgili çarpıtmanın, bir din adamının böyle böyle yaptığını ifade etmenin yanlış olduğunu söylüyorum. İki; Güneydoğu’da yaşayan kardeşlerimizin dinle alakalarını kendi lisanlarından anlatabilmek için Ak Parti döneminde meleler kadroya alınmış ve o bölgedeki insanlara dinî vecibelerini yerine getirebilmek adına kendi dillerinden, kendi lisanlarından söyleme imkânı, fırsatı sağlanmıştır ama din adamı terör örgütünün destekçisi olamaz, terör örgütünün sözcüsü olamaz. Eğer din adamları bir terör örgütünün destekçisi olarak faaliyet gösteriyorsa, bunu din adamlığı faaliyetlerine ilişkin olarak tutmamız mümkün değildir