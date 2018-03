Elitaş’tan KHK eleştirilerine tepki

696 sayılı KHK ’ya yapılan yorumların art niyetli olduğunu söyleyen Elitaş, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ’ın ‘it sürüsü” benzetmesine de tepki göstererek, “Son yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesine yönelik yapılan bazı yorumlar oldukça art niyetlidir. Belli ki siyaseten bir varoluş gösteremeyenler yine darbelere sarılacak bir dal aramaktadır. Demokrasilerde herkes düşüncesini, fikrini söyleme özgürlüğüne sahiptir. Fakat eleştiri ile hakaret arasında ki kalın farkı göremeyenlerin belli ki gözlük numaraları kendilerine yetersiz gelmektedir. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın; ’Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır’ diyen dil, zihniyet kokuşmuşluğunun tezahürüdür. Burada ‘İt kimdir, kim kastedilmektedir?” dedi.Süha Aldan’ın sarf ettiği sözlerin gezi olaylarında söylendiği zaman yerinde olacağını belirten Elitaş, “Türkiye’nin bazı şehirlerini harabeye çeviren çukur siyaseti döneminde ‘Hendek Kazan Arkadaşlar’ ve İstanbul Gençlik Kolları Başkanı o dönemde ‘Biz nasıl Gezi’de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs’ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım. Savaşın da bir kuralı olduğunu ancak bugün Kürdistan’da savaş hukuku çiğneniyor. Doğuda katliam ve zulüm vardır. AKP tarafından, hendek olayı, diğer kesimlere karşı öcüymüş gibi bir malzemeye dönüştürüldü’ dediğinde eğer bu sözler sarf edilmiş olsa idi anlamlı olabilirdi.” İfadelerini kullandı.CHP’nin terör grubuyla omuz omuza yürüdüğünü ve toplumu germek için nemalandığını belirten Elitaş, “Yine ‘Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor’ diyen CHP Milletvekili bu ülkede iç savaş çıkmasını büyük bir iştahla arzu ettiğini ifade etmektedir. Düşünün ki bir CHP Gençlik Kolları Başkanı terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini ifade edebiliyor! Yine CHP milletvekili toplumu germek ve bundan nemalanmak adına iç savaştan bahsedebiliyor! Herhalde bunlar bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğü için çalışmıyor! Türkiye düşmanlığı yapan her kesimin sözcülüğüne soyunanların aksini ispat için arada bizzat kendi içlerinden çıkan bu kepazeliklere hiç ses ettiğini duyduk mu? Ben söyleyeyim; duymadık.” açıklamasını yaptı.KHK’ya gelen tepkinin 15 Temmuz darbesinin gerçeklememesinin verdiği üzüntüden olduğunu yazan Elitaş, “Türkiye ve menfaatleri milletin karşısında. Onların milli değerleri milleti ile zıt kutupta, onların milletin menfaatine olmayan siyaset anlayışları her hücrelerine sirayet etmiştir. ‘AK Parti iktidardan düşsün de Türkiye’ye ne olursa olsun’ anlayışını bu zihniyetin neredeyse her ağzını açtığında görüyor ve duyuyoruz. Bu yerli ve milli bir siyaset değildir. Bu siyasi akıl, düşüncesini Çukurlara, Gezi Parkına, FETÖ’ye ipotek vermiştir. Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesine üzüldüklerinin şuur altı yansımalarıdır. CHP bir kez daha gerçek cibilliyetini göstermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi ile ilgili yapılan eleştirilerin zamanlaması manidar olduğunu kaydeden Elitaş, “Açıkça söylesinler, kazara CHP iktidara gelirse 15 Temmuz’da canını ortaya koyan şehitlerimizin itibarını geri mi alacaklar? Tankları durduran, önüne canını siper eden Gazilerimizi devlet memuruna mukavemetten içeri mi atacaklar? İşte bu kanun tam da bu katıksız gayri milli zihnin yapabileceklerine mani olmak için çıkmıştır. Bu kanun niye çıktı? Ne gerek vardı diyenler cevabı CHP Milletvekilinin sözlerinde arasın!...Tam da Türkiye’nin 11,1 büyüdüğünü ispat ettiği, Türkiye’nin Kudüs konusundaki haklı çıkışına BM’den 128 ülkeden destek geldiği ve yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Sudan’daki gösterişli karşılanmasına denk geldiği bir zamanda! CHP için ne hazindir! 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz.” İfadelerini kullandı.