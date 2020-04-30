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 “Emekçiler bedel ödemeye devam ediyor”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yaşanan krizlerin en büyük bedelini her zaman emekçilerin ödediğini belirtti. Covid-19 salgınında da en ağır bedelleri yine emekçilerin ödediğini belirten Arık, “İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kalktığı bir Türkiye, bir dünya umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” dedi.

 “Emekçiler bedel ödemeye devam ediyor”
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinde de en ağır bedelleri emekçilerin ödediğini ifade eden Arık, “AKP’nin inkar ettiği ekonomik krizin faturasını ödeyen emekçiler, dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınında da ağır bedeller ödüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın patronların yüzünü güldüren 100 milyarlık pakette emekçilerimizin payına yine yoksulluk, yine çaresizlik, yine unutulmuşluk düştü. Sözde içten çıkarmayı yasaklar gibi yapıp ücretsiz iznin önünü açtılar. İşten çıkarmayı yasal hale getirdiler. Özetle yıllardır emekçileri yok sayan, beceriksizliklerinin ülkeyi yönetememelerinin faturasını hep yoksullara emekçilere çıkartan iktidar bu salgın günlerinde de emekçileri yok saydı. İşte böylesi bir ortamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Salgınla mücadele kapsamında alanlarda olamasak da her zaman olduğu gibi bu önemli günde de emekçilerle yan yana omuz omuza, emekçilerin haklı mücadelesinin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle işsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kalktığı bir Türkiye, bir dünya umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal

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