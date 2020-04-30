“Emekçiler bedel ödemeye devam ediyor” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yaşanan krizlerin en büyük bedelini her zaman emekçilerin ödediğini belirtti. Covid-19 salgınında da en ağır bedelleri yine emekçilerin ödediğini belirten Arık, “İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kalktığı bir Türkiye, bir dünya umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:05