“Emlak vergisi ve TOKİ ödemeleri faizsiz ertelenmeli” İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, korona virüs nedeniyle vatandaşların ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kaldıklarını belirterek, emlak vergisi ve TOKİ ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesini önerdi. “Vatandaş Devletten yardım bekliyor” diyen Ataş, “Sosyal Devletin gereği budur” diye konuştu.

17 Nisan 2020 Cuma 12:21