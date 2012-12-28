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En Başarılı Belediye Başkanları Anketi

Andy-Ar Araştırma Şirketi'nin 40 ayrı kategoride 'Yılın En'lerini seçtiği anketinde 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Mehmet Özhaseki seçilirken, ‘En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ sıralamasında Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da yer aldı.

En Başarılı Belediye Başkanları Anketi
21 ilde, 4 bin 497 kişi ile yapılan görüşmeler neticesinde 'Yılın En'leri belirlendiği araştırmada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ‘İn Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ sıralamasında ilk sırada yer aldı.
‘En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ sıralamasında ise Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız yüzde 53.3 ile 15. sırada yer alırken, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yüzde 52.1 ile 17. sırada yer aldı.
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