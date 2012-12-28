En Başarılı Belediye Başkanları Anketi

21 ilde, 4 bin 497 kişi ile yapılan görüşmeler neticesinde 'Yılın En'leri belirlendiği araştırmada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ‘İn Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ sıralamasında ilk sırada yer aldı.

‘En Başarılı İlçe Belediye Başkanları’ sıralamasında ise Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız yüzde 53.3 ile 15. sırada yer alırken, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yüzde 52.1 ile 17. sırada yer aldı.