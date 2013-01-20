Enerji Hanım Spotu Tartışması

Bakan Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 4. Bölge Teşkilat Eğitimi Programı’na katıldı. Yıldız burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir değişim ve gelişim süreci içerisinde bulunduğunu ifade ederek, "2023 yılında daha gelişmiş ve değişmiş bir Türkiye’yi hep beraber göreceğiz inşallah’’ ifadesini kullandı.

Türkiye’deki bu değişim ve gelişimin 10 yıl önce başladığını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"10 yıl önce Türkiye’de ne oldu? Türkiye bir gömü mü buldu? Hayır ama Türkiye insan değerini buldu. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı buldu, AK Parti Teşkilatı kuruldu ve Türkiye teşkilat olarak sizleri buldu. Şimdi gelinen noktada, 'Türkiye’de AK Parti iktidar olmalıdır' diyenlerin oranı yüzde 76’dır. Bizler de bu iltifata layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tabii bu başarı tek başına olmuyor, hepimizin çalışmasıyla oluyor. Biz çalışırken, çay getiren arkadaşın da Türkiye’nin gelişmesinde katkısı var. "

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de AK Parti’de kadınların hep ön saflarda olduğunu ifade ederek, ‘‘AK Parti’nin iktidara yürüyüşünde de kadınlar en büyük pay sahibi oldular. AK Parti’yi iktidara kadınlar taşıdı. Sizin aslında eğitime ihtiyacınız yok ama bu tür toplantıları sık sık yapacağız. Bilgilerimizi tazelemek, söylem birliği yapmak, tanışıp kaynaşmak için bu tür toplantıları tekrarlayacağız’’ diye konuştu.



ENERJİ HANIM SPOTU TARTIŞMASI

Eğitim programının açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır da enerji tasarrufu konusunda hazırlanan spotta kadınların tercih edilmesini eleştirerek, "Kadınlar günümüzde sadece evde elinde süpürge ve faraşla ev işleri yapmıyor. Birçok işi erkeklerden daha iyi yapıyor. Ben, bu spotta 'Enerji Hanım' vurgusunun yerine Enerji Aile olmasını isterdim’’ dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bakır’ın bu sözlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Biz bir çalışma yaptık ve evdeki idarenin kadınlarda olduğunu gördük. Onun için elektrikli bir aleti kim kullanırsa kullansın, enerji tasarrufuna vurgu yaptık. Kaldı ki, cennetin anaların ayaklarının altında olduğunu ifade eden bir dinin mensubu olarak, kadınlarımızı, analarımızı erkeklerden ayrı bir şekilde düşünmek, süpürge ve faraşla bütünleştirmek hiçbirimizin haddi değil. Ben, Pelin Hanım'ın aksine hala spotun çok güzel olduğunu düşünüyorum’’ yanıtını verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de konuşmasında Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın eleştirilerine cevap vererek, "Pelin Hanım spotu eleştirdi ama evin yönetimi ve ev aletlerinin kullanımı kadınların kontrolünde. Süpürgeyi, faraşı bir yana bırakın, evdeki aletlerin kullanımı biz kadınlara ait ve bu yüzden hazırlanan spot benim hoşuma gitti. Ayrıca eğer evde tasarruf gibi önemli bir konu başlayacaksa bu aynı zamanda anne olan kadının kontrolünde olmalı’’ ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını 19 yıldır sürdürdüğünü, bu süreçte de partisindeki kadınların özverili çalışmalarına defalarca şahit olduğunu bildirdi. Özhaseki, "Çok çalıştık ve yüzde 18 oy oranıyla aldığımız bu bayrağı bugün yüzde 70’lere çıkardık" dedi.

Eğitim Programı’na; TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 13 ilin AK Parti İl Kadın Kolları Başkanları ile temsilcileri katıldı.