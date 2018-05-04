Erdoğan: Cumhurbaşkanını Meclis'te de güçlü tutun

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşuyor:

"Tarihi eserlerimize sahip çıkmadan geleceğimize hakim olamayız. Biz köksüz bir millet değiliz. Coğrafyamızın neresine gidersek gidelim ecdadımızın geride bıraktığı eserlerle karşılaşıyoruz.

Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığımız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.

İhracat ve turizimde kaydettiğimiz ilerleme diğer alanlarda da bizi hedeflerimize yaklaştıracaktır. Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin sırtı yere gelmez. Bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

Bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak her yerini nakış gibi işledik. Ama cumhuriyet döneminde hakettiği gibi yönetemediğini itiraf etmeliyiz. Korumak bir yana her yerinin çirkin yapıların istilasına uğramasına engel olamadık. Bu felaketin sorumlusu İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetimini üstlenenlerin imkansızlık değil vizyonsuzluğudur.

Siz insanlara altyapıyı göstermezseniz o insanlar oraya yerleşir. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptınız. İstanbul'da hava kirliliği vardı, çöp dağları vardı, susuzluk vardı. Biz geldik Istranca dağlarından suyu getirdik, çöp dağlarını kaldırdık. Hava kirliliğini bitirdik. Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu.

"CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR"

Milletin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla uğraşan ecdad yadigarlarını yaşatmak yerine sur içinde mescit bırakmayan ve satan bir tek parti iktidarı vardı. Belediye başkanı olduğumda CHP belediyesinden aldım. CHP'den aldığımda hava kirliliği, çöp dağları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir.

İnsanlar gelip geçici sistemler kalıcıdır. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor muyuz? Bu kalan 50 günde gece gündüz demeden çalışacak mıyız? Türkiye cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle çok partili hayata geçtiğimiz dönemden beri yaşadığı krizlerin üstesinden gelecek bir imkan elde etmiştir. Yeni hükümet sistemimiz rahmetli Özal başta olmak üzere her siyasinin özlemiydi.

Geniş bir uzlaşma gerektirdiği için kimse bunu başaramadı ama biz başardık. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz bunun temelinde yatıyor. Vesayet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden partiler gerekli çoğunluğa sahip olmamıza rağmen bize seçtirmemeye çalıştılar. Biz de çareyi halka gitmekte bulduk. 2014 yılında milletimin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğimde farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı ifade etmiştim. Sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim.

Çankaya'ya çıktı, orada farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak meselelerin çözümünde en önde yer aldım. 7 Haziran seçimlerinde hükümet kurulamayınca yeniden seçime giderek krizin önüne geçtim.

15 Temmuz'da milletimle birlikte darbelerin karşısına dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim. FETÖ çetesinin girişimini bertaraf ettik. Birlik ve beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile birlikte bunun gereğini yerine getirdik. 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğini MHP ile birlikte değiştirdik.

"CUMHUR İTTİFAKINDA AYRILIK YOK"

Şimdi cumhur ittifakını kurduk. Şimdi hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Parlamento cumhurun ittifakı ile daha güçlü. Bu seçimlerin normal zamanda olmasını planlamıştık ama böyle bir gelişme olunca 24 Haziran'a çektik. Anamuhalefetin meydan okumalarını dikkate almadık. Türkiye'yi uzun süre seçim gündemiyle oyalamamak için 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık.

Yeni sistemde koalisyon yok. Sandıkta kullanılan oyun en az 5 yıllığına dönüşü yok. Seçilen cumhurbaşkanı ülkeyi bir sonraki seçimlere kadar idare edecek. Milletimizin her zamankinden daha çok şartları değerlendirmesi gerekiyor. Milletimizin cumhurbaşkanını mecliste güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum.

"SİZDEN BU ÜLKEYE FAYDA OLMAZ"

Adayını açıklamakta ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlanana bu millet oy vermez. 15 milletvekilini bir tane sözde partiye verdi. Sonra parlamentoda sıralara baktı onlar yok. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Bunu yapanlar bu milleti idare edeceğiz diyorlar, sizden bu ülkeye fayda olmaz. Demokrasi namus meselesidir. Bu ittifakların amaçları ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir.

"PAZAR GÜNÜ MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIM"

Pazar günü seçim manifestomuzu ve bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağım. Muhalefet sizden oy istediğinde onlara hangi büyük yatırımları yapacaksınız diye sorun. Sizin başınızdaki şahıs zaten SSK Genel Müdürü iken milleti inim inim inleten kişidir. İstihdamı büyümeyi artırmak için ne yapacaksınız? Projeleri var mı? Biz yapılacaklarla değil yaptıklarımızla konuşuyoruz.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Bize saldıranlar Afrin'de bunlar iktidarda olsa vatan elden giderdi. Şu anda son rakam Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi, Gabar tendürekte 297.

Erdoğan'a hakaretten başka söyleyecek sözü olanlara sorun, sizi tatmin edecek cevap verirlerse tercihinizi onlardan yana kullanın. Ama biz onların ciğerlerini biliriz. Bunlar koskaca İstanbul'u bize nasıl teslim ettiklerini gençler annelerinize babalarınıza sorun.

"15 MİLLET VEKİLİ ORTADA BIRAKILDI"

Darbe gecesini Bakıköy İlçe Başkanı'nın evinde geçirdi. Yenikapı'ya zorla geldi. 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. Bunlar bozuk sicilli demokratlardandır. Geçtiğimiz hafta 15 milletvekilinin hali. Sözde parti bu milletvekillerini istemedi. Baktım bazılarının gözleri yaşlı, üzüldüm. Yazık. Böyle bir oyuna neden ihtiyaç duyuldu. Bu garipler ortada bırakıldı."