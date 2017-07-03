Erdoğan, dördüncü milli gemiyi denize indirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuştu.



Erdoğan konuşmanın ardından, İstanbul Korveti'nin ilk kaynağını yaptı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu gemin ile denizlerdeki gücümüz daha da artacak. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir yüzyılda yaşamanın sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır.



Tüketen değil, üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır, bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de yürütemez hale gelirdik.



"MİLGEM'DE YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE KATKI SAĞLANDI"

Yaşanan sorunları çözecek, bu alanda fikri projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi süratle yapmalıyız. Art niyet kokan olumsuzlukların haberini alıyorum. Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, kendisi de kazanan samimi tüm girişimcilerimiz, yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. İddia sahibi olmak, imkan sahibi olmayı gerektirir.



Türkiye, kardeşleri, dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. Geçtiğimiz yıl bu alanda 5 milyar dolarlık üretim gücüne erişmemiz önemli olmakla birlikte henüz hedeflerin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Adımları daha hızlı atmamız gerekiyor.



Askeri gemi inşası, denizaltı inşası, savunma sanayii alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz bir alandır. Tamamen milli olarak tasarlanmış Milgem projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katlı sağlandı.



Proje kapsamında yerli imkanlar ile geliştirilen birçok sistem ve ekipmanın denizcilerimiz tarafından memnuniyetle kullanılıyor olması bizleri gururlandırıyor.



"BİZ UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

Savaş gemileri konusunda, özel sektör ve asker tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 adet projemiz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sözleşmesi imzalanacak 10 adet projemiz daha var. Denizcilik alanında geliştirdiğimiz çözümlere önemin ifadesidir. Biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Hiçbir endişe taşımıyorum.



"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN İLK SIRASINA TAŞIMALIYIZ"

Askeri gemi inşa sektöründe ülkemizi dünyanın ilk sırasına taşımalıyız. Uçak gemisi de bizim için uzak bir hayal olmaktan çıkmıştır. Milgem başta olmak üzere, bu alandaki projelerimizi devam ettirmekte kararlıyız. Bugün planlanandan 6 ay önce denize indirme törenini gerçekleştirdiğimiz Kınalıada Korveti'ni, inşasını gerçekleştireceğimzi İstanbul Korveti'ni bu kararlılığımızın sembolü olarak görüyorum.