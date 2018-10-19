ERDOĞAN’A SUNULACAK BEŞ İSİM

Özhaseki’nin bu sözleri üzerine Kayseri’de gözler aday adayı beş ismin belirlenmesine çevrildi. Bu isimlerin tespiti için yapılan çalışmalar sürerken yavaş yavaş şekillenen isimler sır gibi saklanıyor. Ancak Ak Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak Erdoğan’a sunulacak beş ismin belirlenmesi için ince elenip sık dokunduğu belirtiliyor.



Bu çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak aday adayı isimler için ayrıca bir anket yapıldığı ve Kayseri’ye gelerek tebdili kıyafetle nabız yoklayan partili müfettişin de Büyükşehir’de kimi aday görmek istersiniz diye doğrudan sorular sorup araştırma yaptığı öğrenildi.



AK Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak Erdoğan’ın önüne konulacak beş isim için tespit çalışmaları hız kazandı. Bugün itibariyle Ak Parti kulislerinde konuşulan isimlerin başında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gelirken diğer isimler arasında Murat Cahit Cıngı, Mükremin Çepni, Mustafa Yalçın, Oğuz Ortaköylüoğlu yer alıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da sürpriz olarak ilk beşte yer alabileceği belirtiliyor.







