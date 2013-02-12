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Erdoğan'ın Dili Sürçtü, Kendi de Güldü Partililerde

Kamuya engelli personel alımıyla ilgili konuşan Erdoğan'ın dili sürçtü. O anlara kendisi de partililer de güldü.

Erdoğan'ın Dili Sürçtü, Kendi de Güldü Partililerde
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı ziyaret nedeniyle iki hafta parti grubunda konuşmamıştı. İki haftalık aranın ardından bugün parti grubunda milletvekillerine seslenen Erdoğan, engelliler, öğretmenler, gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili müjdeli haberler verdi.
AK PARTİLİLER DE GÜLDÜ, ERDOĞAN DA..

Erdoğan, kamu kurumlarında istihdam edilecek engelli personelle ilgili konuştuğu sırada 'Personel' kelimesi yerine 'Porselen' deyince parti grubunda gülüşmelere neden oldu. Hemen porselen ifadesini personel olarak düzelten Erdoğan da dil sürçmesine güldü.

Erdoğan'ın dili sürçtü: Personel yerine porselen deyince
Kamuya engelli personel alımıyla ilgili konuşan Erdoğan'ın dili sürçtü. O anlara kendisi de partililer de güldü.


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