Ersolak Ailesinin Acı Günü

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ersolak’ın ağabeyi Mehmet Ersolak 60 yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Ersolak için öğle namazına müteakip Cami kebir’de kılınan cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticileri ile Ersolak Ailesi'nin yakınları katıldı.
Mehmet Ersolak, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Mehmet Ersolak, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.