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Ersolak Ailesinin Acı Günü

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ersolak’ın ağabeyi Mehmet Ersolak vefat etti. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ersolak ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

Ersolak Ailesinin Acı Günü
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ersolak’ın ağabeyi Mehmet Ersolak 60 yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Ersolak için öğle namazına müteakip Cami kebir’de kılınan cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticileri ile Ersolak Ailesi'nin yakınları katıldı.
Mehmet Ersolak, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
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